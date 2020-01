CHP'li vekil, kiracısının boşaltmadığı benzinliğin önüne kamyon dorsesi çektirdi!

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kiracısının sözleşmesi dolduğu halde mülkiyeti kendisine ait akaryakıt istasyonunu boşalmaması üzerine giriş, çıkışını ekskavatör ile kazdırıp, pompaların önünü satış yapılmasını engellemek için 8 kamyon ile kapattırdı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, ekskavatör, tanklarında toplam 3 ton benzin ve mazot bulunduğu belirtilen akaryakıt istasyonunun giriş ve çıkışını kazıp, araç girişine kapatırken, kamyonlarda da dorseleriyle birlikte pompalara yanaşıp, park ederek, akaryakıt satışı yapılmasını engelledi. Akaryakıt istasyonunu kiracısı olan Anadolu Petrol firması yetkilileri, polise şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis soruşturma başlatırken, savcılık kararı üzerine Yalım, sahibi olduğu Yalım Grup'a ait ekskavatör ve kamyonları 6 saat sonra akaryakıt istasyonundan çekti.

'Tadilat için iş makinesi gönderdim'

Milletvekili Yalım, sahibi olduğu akaryakıt istasyonunun kiracısı olan Anadolu Petrol firmasının ürünlerini sattığı petrol firması ile sözleşmesinin bittiğini belirtip, "Firma, başka bir markanın ürününü sözleşmesi bitmesine rağmen aynı marka adı altında satmaya başlayınca durumu Enerji Piyası Denetleme Kurulu'na (EPDK) bildirdim. Anadolu Petrol'ün kira sözleşmesi geçen 17 Eylül'de bitti. Aramızda şu an için yeni bir anlaşma yok. Sözleşmenin bittiği gün kendilerine akaryakıt istasyonunu boşaltmaları gerektiğini de bildirdim. Buna rağmen boşaltmadılar. Bunun üzerine iş makinelerini tadilat için akaryakıt istasyonuna gönderdim. Çünkü, akaryakıtı satılan markayla kendim yeni bir sözleşme yaptım, bir an önce işe başlamak içinde tadilat yapmamız gerekiyordu. Milletvekili olarak halkımızın haklarını savunduğumuz kadar, kendi haklarımızı da savunmak zorundayız" dedi.

'Erken tahliye' iddiası



Anadolu Petrol Firması yetkilileri ise yaşananların ortada olduğunu belirtip, "Türkiye çapında her yıl ödül alan bir noktada olan firmamızı, milletvekili Özkan Yalım erken tahliye edip, kendisi işletmek istedi. Bu nedenle firmamız Anadolu Petrol ile tahliye konusunda anlaşamadı. Bu konuda açtığı tüm davaları da kaybetti. Kira konusunda her türlü anlaşma yolunu denememize rağmen anlaşmadan uzak durdu. Tahliye ile ilgili resmi bir karar çıkartamayınca da bu sabah saatlerinde bu yola başvurdu. Baskın yapar gibi onlarca adamı ve iş makinesi ile akaryakıt istasyonunu bu hale getirdi. Her alanda demokrasi, adaleti ve hukukun üstünlüğüne dem vuran itibarlı bir partinin milletvekili bunu nasıl yapabilir? Yapılan yanlış uygulama gereği biz de yasal yollara başvurduk" dedi.