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CHP'li vekil "HDP" dedi, komisyon gerildi

HDP, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bugünkü toplantısında temsil edilmedi

07 Kasım 2016 17:27

Eş Genel Başkanları ve 7 milletvekilinin tutuklanmasından sonra yasama faaliyetlerine katılmama kararı alan HDP, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bugünkü toplantısında temsil edilmedi.

Gazete Duvar'dan Hülya Karabağlı'nın haberine göre; HDP sıralarının boş kalması üzerine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, konuyu gündeme getirdi ve “Bir parti gurubu çalışmalara katılamamıştır. Milletvekilleri baskı altındadır, korkuyorlar, konuşamıyorlar” dedi. Bekaroğlu, sözlerini “Milletvekillerinin yargılaması tutuksuz yapılmalıdır” diye sürdürünce Komisyon Başkanı AK Partili Sadi Bilgiç. müdahalede bulundu. Bilgiç, Bekaroğlu’na usul üzerinde konuşması gerektiği uyarasını yaparak “Neden baskı altındasınız” diye itiraz etti. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş de, komisyon başkanına destek vererek, HDP’lilerin ifade vermeye gitmediğini söyledi ve “Saygıdeğer Devlet Bahçeli ifade vermeye gitti. Onlar da gitseydi bunlar yaşanmayacaktı” dedi.

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