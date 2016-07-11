CHP'li vekil feribota rezervasyonsuz binmek istedi, polisle tartıştı, halk yuhaladı

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, ailesiyle günübirlik tatil için geldiği Bozcaada’dan dönerken, özel otomobilinin çakar lambalarını yakıp, rezervasyonsuz olarak feribota binmek isteyince, kendisini durdurup kimlik soran polislerle tartıştı. Çevredeki bazı vatandaşların da yuhalayıp, alkışlı protestoda bulunduğu milletvekili Havutça hakkında, üç saat kaldığı polis merkezinde şikayetçi olmaması üzerine işlem yapılmadı. Havutça, ailesiyle saat 24.00’teki feribota binerek ilçeden ayrıldı.

DHA'da yer alan habere göre, milletvekili olduğunu belirten Havutça, "Geçiş için Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ile görüştüm. Zabıtadan da gerekli izni aldım. Gelmiş, bana çakar lambayı soruyorsunuz. Yapın o zaman işleminizi. Ancak, beni bir yere götüremezsiniz" diyerek tepki gösterdi.

“Yuh”lu alkışlı protesto

Bu sırada çevredeki vatandaşlar toplanıp, cep telefonları ile milletvekili Havutça ile polisler arasındaki tartışmayı kaydetmeye başladı. Bazı vatandaşlar da milletvekili kimliğini ön plana çıkararak, polisle tartışan Havutça’ya alkışlı protestoda bulundu.

Ortamın iyice gerilmesi üzerine polis Milletvekili Havutça’yı, polis merkezine davet etti. Ancak Milletvekili Havutça, polis merkezine gitmeyi kabul etmedi. Polis, bunun üzerine Havutça ile yakındaki bir çay bahçesinde bir süre görüşerek sorunu çözmeye çalıştı. Bu sırada çevredeki vatandaşlardan bazıları Havutça’yı yuhalayıp, alkışlı protestoda bulunmaya devam etti. Daha sonra polis merkezine götürülen Havutça, üç saat burada kaldı. Hakkında şikayetçi olmaması üzerine polis merkezinden ayrılan Havutça, saat 24.00’teki feribota binerek ailesiyle ilçeden ayrıldı.

“Yanlış anlaşılmadan kaynaklandı”

Milletvekili Havutça, polis merkezinden çıkarken yaptığı açıklamada, "Polis benim yasak bölgede olduğumu düşündü. Karşılıklı yanlış anlaşılmadan kaynaklı bir tartışma yaşandı. Halbuki belediye başkanından ve zabıtadan izin almıştım. Polis merkezinde çay içtik, konuştuk ve anlaştık" dedi.

Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz ise "Vekilimiz beni gündüz arayıp, ailesiyle günübirlik tatile geleceğini ve saat 24.00 feribotu ile döneceğini söyledi. Dönüş yolunda feribota binme konusunda yardımcı olmasını istedi. Kendisine saat 20.00’den sonra rezervasyonsuz geçişlerin başladığını, yardımcı olabileceğimi belirtim. Ancak, kendisi rezervasyonun devam ettiği saat 19.00’da geçiş yapmak isteyince sıkıntı yaşanmış" diye konuştu.