CHP'li vekil Aytun Çıray yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında,aralarında CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, Tekirdağ istikametinden Malkara yönüne seyir halinde olan 3 araç ile 1 motosiklet zincirleme trafik kazasına karıştı.



DHA'nın haberine göre; Müslüm Karatepe’nin kullandığı araç aniden duraklayınca, arkada seyir halinde bulunan araç sürücüsü Bülent Ertende frene bastı. Bu esnada, en arkada seyreden Şakir Demir yönetimindeki ve içinde CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın da bulunduğu araç önündeki otomobile çarptı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans geldi.



Kazada yaralanan motor sürücüsü Necati Yaman (21) ile diğer araçların sürücüleri Bergüzar Karatepe (49), Aylin Karatepe (24) ve Ulaş O.B. (13) ambulans ile Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise başka bir araç ile MalkaraDevlet Hastanesi’ne götürüldü.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.