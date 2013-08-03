CHP'li vekil: Abdullah Cömert'in posteri suç delili sayıldı

CHP İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Ali Özgündüz, polis tarafından arama yapılan Türk Gençlik Birliği (TGB) Başkanı Çağdaş Cengiz'in Beyoğlu'ndaki evine geldi. Bir süre içeride kalan milletvekilleri, çıkışta yaptıkları açıklamada evde bulunan baret, deniz gözlüğü ve Gezi olayları sırasında Hatay'da yaşamını yitiren Abdullah Cömert'in posterine, polisin suç delili sayarak el koyduğunu söylediler.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Mahmut Tanal ve Ali Özgündüz, saat 13.45 sıralarında aramaların sürdüğü Galatasaray Hayriye Sokak'taki eve geldi. Bir sürü evde kalan milletvekilleri çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ali Özgündüz, polisin aramayı bitirmek üzere olduğunu, tutanak yazıldığını ve dijital verilerin imajlarının alındığını belirterek, "Çağdaş Cengiz'in gözaltı kararı var. Tutanak tamamlandıktan sonra emniyete götürülecek. Aramalar sırasında bazı usulsüzler var avukat arkadaşlar onları tutanaklara yazdıracaklar" dedi.

CHP milletvekilleri olarak 5 Ağustos'ta orada olacağız

Özgündüz, Abdullah Cömert'in fotoğrafının da suç delili sayıldığını belirterek, "Bu şunu gösteriyor ki, burada delil bulma gibi bir şey yok. Bu tamamen korkutmaya, sindirmeye, baskıya dönük bir uygulamadır. Yanlış yapıyorlar. Bütün yetkililere ve Başbakan'a sesleniyorum: Bu şekilde devam ettikçe Gezi'nin etkisi çığ gibi büyür. 5 Ağustos'ta gelmeyecekler bile gelir şimdi. Biz de CHP milletvekilleri olarak orada olacağız" diye konuştu.

Devlet otoritesini zayıflatan bizzat Başbakan'ın kendisidir

Mahmut Tanal ise Çağdaş Cengiz için yapılan suçlamanın 'yargı görevini yapanı etkileme, suç işlemeye tahrik, devlet otoritesini zayıflatma' olduğunu belirterek, "Çağdaş bunu tek başına nasıl yapacak? Suç işlemeye yönelik devlet otoritesini zayıflatan bizzat Başbakan'ın kendisidir. Arama kararında çok muğlak ifade var. Ben ceza kanunu kitabıyla geldim. Burada neyin aranacağı ve hangi delillerin suç unsuru olduğu açık ve net kararda yazılması gerekirken, bunların hiçbirisi yazılmış değil. Adres, daire, kapı numarası kararda yok. Evde yapılan aramada deniz gözlüğü, baret suç unsuru olarak kabul ediliyor. Rahmetli Abdullah Cömert'in fotoğrafına suç unsuru olduğu için el konuluyor" dedi.

Tanal, Çağdaş Cengiz'in moralinin yerinde olduğunu ve gözaltı kararını komik bularak güldüğünü de söyledi.