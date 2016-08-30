CHP'li vekil: 15 Temmuz sonrası helikopterler uçamıyor; Kılıçdaroğlu'na saldıranlar takip edilemedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik gerçekleştirilen PKK saldırısından sonra helikopterlerin uçurulamadığı için saldırganların takip edilemediğini iddia etti. Torun, "Hatta oradaki bölge komutanı mı çok emin değilim biri işte bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra helikopterlerin uçamamasından dolayı bölgede çok geniş bir yer oluşturduklarını takip edemediklerini ifade ettiler" diye konuştu.

Ahmet Takan'ın Yeniçağ gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan 'Suikastçılar Artvin'den buhar mı oldu?..' yazısı şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve heyetine geçtiğimiz Perşembe günü roketli suikast girişiminde bulunuldu. Ağır travma geçiren Türkiye bir şok daha yaşadı. İktidarın sıralı tüm kademeleri her zaman olduğu gibi bu hain terör eylemini de nefretle kınadı. Hainlerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceği yine en yüksek perdeden söylendi. Teröre pabuç bırakılmama konusunda Yenikapı ruhuna halel getirilmedi...

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine gelen suikast ihbarlarını, evinin içinde nasıl hareket etmesine dair yapılan uyarıları medya organları vasıtasıyla ülkeye anlattı.

Olağanüstü anormal işlerin yaşandığı ülkemizde buraya kadar sıraladıklarımın hepsi normal de!.. Aması var bu işin...

Bu suikast girişimi, Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderine yani iktidar alternatifi en yakın partinin genel başkanına karşı düzenlenmişti. Hem de 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin ardından. Güvenlik uzmanlarının ortak görüşü; "eğer bu girişim başarılı olup da roket hedefi vursaydı orada değil Kılıçdaroğlu beraberindeki kimse sağ çıkamazdı..."

Yine bölgedeki güvenlik kaynaklarından aldığım bilgilerden;

Terör eylemi, bölgedeki diğer sol örgütlerin şu veya bu şekilde katkıda bulunduğu bir girişim değil. Direkt, PKK'nın mobil eylemi. Şöyle ifade ediliyor, "terör örgütü, suikast timini bir gece önceden oraya yerleştirmiştir. Coğrafi yapıdan dolayı güvenlik ekiplerinin bunu fark edememesi de doğal. Yani PKK'lı unsurların noktaya bıraktığı PKK'lı teröristler var bu işin içinde..."

Tamam da!.. Saldırının hemen ardından bölgede operasyonlar başlatılmıştı. 7-8 kişi olduğu ifade edilen teröristlerden birinin de vurulduğu iddia ediliyordu. Aradan 5 gün geçti. Sordum, güvenlik kaynaklarına... Hâlâ yakalanan olmadığını söylediler. Ne oldu buhar mı oldu bu kahpeler? Yoksa, bir kaynağın ileri sürdüğü gibi soluğu çoktan Ermenistan'da mı aldılar?..

***

Meclis'in içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na atılan yumruktan çok çok vahim olan bu olayda ulaştığım bilgilerin sağlamasını yapmak için CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun ile görüştüm. Torun, Artvin/Ardanuç'a giderken Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikteydi...

Bugüne kadar size saldırı düzenleyen teröristlerden yakalan oldu mu?.. Herhangi bir bilgilendirme var mı?

Yok. Bize öyle bir bilgi gelmedi. Ulaşıldığı yönünde bir bilgi gelmedi.

Peki efendim teröristler oradan buhar mı oldu?

Valla anlaşılmayan bir durum zaten. Daha önceden bize sayı 10'un üzerinde falan denmişti. Hatta oradaki bölge komutanı mı çok emin değilim biri işte bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra helikopterlerin uçamamasından dolayı bölgede çok geniş bir yer oluşturduklarını takip edemediklerini ifade ettiler. Yani ama şu anda nedir durum ben de bilmiyorum.

Peki size bir bilgi akışı yok mu? Çok garip bir şey orada sıcak çatışmaya giriliyor bir askerimizi şehit veriyoruz. Ondan sonra operasyonlar devam ediyor deniyor. Olay Perşembe günü oldu bugün günlerden Pazartesi...

Şu ana kadar. Aynen öyle şu ana kadar hiç yakalandığıyla ilgili hiçbir bilgi gelmedi bize. Yani maalesef. Biz de ne gündü, Cumartesi günü, böyle bir gene hiç yakalanan var mı diye bir bilgi sorduk şu ana kadar herhangi bir yakalanan olmadığını ifade etmişlerdi.

Kime sordunuz?

O bölgedeki arkadaşlara sorduk. O bölgedeki İlçe Başkanlarımıza sorduk. 'Hiçbir bilginiz var mı?' diye.

Peki Savcılık bir soruşturma herhangi bir dava bir şey açtı mı?

Valla o kamu açmıştır mutlaka. Yani bize hani bir şikâyetçi olma anlamında öyle bir şeyde bulunmadık biz. Otomatikman açılmış olması lazım. Kamu davası kamu olayı gerekenleri onlar yaparlar.

Yani bilgilendirme olmuyor değil mi?

Yok. Bize hiçbir bilgi akışı maalesef resmi kurumlar tarafından yakalandı yakalanamadı işte şöyle oldu böyle oldu diye hiçbir şey gelmedi. Hiç bir bilgi gelmedi yani.

Bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Valla çok da garip buluyorum. Bu kadar lakaytlık olmaz. Böyle süreç yaşamışsınız ama burada bizce önce olayı sıcağına sıcağına çok tazeyken üstünde durmadık ama şimdi en azından şey yapılabilirdi bilgi verilebilirdi. Ne olduğu konusunda.

Kemal Bey gezilere devam edecek mi? Şırnak ve Hakkâri'ye gitmeyi planlıyordu.

Tabii. Takvim belli değil ama hiçbir şekilde program değişikliği olmayacak.

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Artvin/Yanıklı mevkiinde sıcak çatışmanın yaşandığı an saldırının nokta yeri belli iken bu hainler nasıl elden kaçırıldı?..

Olay sonrası gelişmeler ile ilgili neden kamuoyuna ve CHP'ye tatmin edici bilgiler verilmiyor?..

Hamasetin de cılkı çıktı!.. Kusacak noktaya geldik... Gerçeği nerede arayacağız? Gerçeği nerede bulacağız?..

Bir ülkenin ana muhalefet liderine "evinizde karanlık bir odada oturun"dendikten sonra güpe gündüz suikast düzenleniyorsa... Ve hâlâ bu alçaklığa dair en ufak bir ipucuna ulaşılmadıysa...

Sayın Kılıçdaroğlu, meydanlara inip ne nöbeti yapalım?..

Bir öneriniz var mı?..

Yenikapı ruhu ile oyalanmaya/avunmaya devam mı edelim?..

Siz, evinizin ışıklarını kapatmamış olabilirsiniz. Ya, birileri ülkenin şalterini indirirse!..