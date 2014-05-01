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CHP'li ve HDP'li vekiller gaz maskeleriyle DİSK kortejinde

DİSK binasının önünde oluşturulan korteje katılan CHP'li ve HDP'li milletvekillerinin gaz maskesi takması dikkat çekti

01 Mayıs 2014 16:32

HDP'li milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Levent Tüzel ve Sebahat Tuncel ile CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Süleyman Çelebi, Şişli'deki DİSK kortejinin en ön sırasında birlikte yürüdü. Bazı milletvekillerinin gaz maskeli olması dikkat çekti.

DİSK'in Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan genel merkezi dün geceden bu yana boş kalmadı. Radikal’de yer alan habere göre, geceyi DİSK Genel Merkezi'nde geçiren işçilerle, polis barikatını aşıp ara sokaklardan merkeze ulaşmayı başaran az sayıdaki işçi ile bazı gruplar sloganlar atarak yürüyüş saatini bekledi. HDP'liler halay çekti. HDP Eş Genel Başkanları Sebahat Tuncel ile Ertuğrul Kürkçü ve İstanbul Milletvekili Levent Tüzel de halaya eşlik etti. Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de DİSK'e gelip destekte bulundu. Çıkışta kısa bir açıklama yapan Sarıgül, “Hükümetin antidemokratik uygulamaları, çalışma barışını bozuyor” dedi.

 

Gaz maskeli kortej

 

Saat 11.00'e doğru kortej düzeni alındı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'yla birlikte Milletvekilleri HDP Eş Genel Başkanları Ertuğrul Kürkçü ile Sebahat Tuncel ve Levent Tüzel, CHP İstanbul Milletvekilleri Süleyman Çelebi ve Sezgin Tanrıkulu da kortejin önünde yürüdü. Ön sıradakilerin tamamının gaz maskesi olması dikkat çekti. Ertuğrul Kürkçü daha büyük bir gaz maskesiyle yürüyüşe katılırken, diğerlerinin küçük gaz maskelerini boyunlarında taşıdıkları görüldü.

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