-CHP'Lİ ÜYELER İSTİFA ETTİ TBMM (A.A) - 29.01.2011 - TBMM Adalet Komisyonunun CHP'li üyeleri, Yargıtay ve Danıştayda yeni daireler kurulmasını öngören yasa tasarısının görüşmeleri sırasında, ''çalışma koşullarının ortadan kalktığı'' gerekçesiyle komisyon üyeliğinden istifa etti. Tasarının 2. maddesine geçilirken, AK Parti'li bazı milletvekillerinin ''her maddede konuşma süresinin 5 dakika, her milletvekilinin 1 önerge vermesi''ni içeren önergesinin kabul edilmesinin ardından CHP'li komisyon üyeleri, zaman zaman dışarı çıkarak ''komisyondan istifa etmeyi'' değerlendirdi. Tasarının 6. maddesi görüşülürken söz alan CHP Halil Ünlütepe, ''Parlamento tarihinde belki ilk kez yaşanan bir durum olarak bir siyasi parti grubu olarak komisyondan istifa ediyoruz. Üyelik bazında değil, CHP kurumsal kimliğiyle şu andan itibaren Adalet Komisyonundaki uygulamalı protesto etmek, hakkın hukukun sağlanması için görevlerimizi bırakıyoruz. Eğer bir siyasi parti grubu komple tüm üyeleriyle bir komisyonu boşaltırsa, o siyasi parti grubu burada yeniden yer alıncaya kadar çalışamaz. Ama sizin hukuk anlayışınız farklı...'' diye konuştu. TBMM İçtüzüğü uyarınca, istifa ettikleri andan itibaren CHP'nin komisyonda temsil edilmeyeceğini savunan Ünlütepe, istifayla ilgili olarak şunları söyledi: ''Şu anda CHP Grup Başkanvekilliği tarafından TBMM Başkanlığına gönderilen bir mesajla, çalışma koşullarının tamamen ortadan kaldırılması, insanlık dışı ve hukuk dışı uygulamalara ve burada hukuk dışı uygulamalara meşruiyet kazandırmak dışında başka bir ortamın bulunmaması, çalışma ortamının yaratılmaması nedeniyle CHP Grubu olarak tüm arkadaşlarımızla birlikte istifa ediyoruz.'' Kendisiyle birlikte diğer üyeler Ali İhsan Köktürk, Turgut Dibek, Rahmi Güner ve Ali Rıza Öztürk'ün istifa dilekçelerini Komisyon Başkanı İyimaya'ya veren Ünlütepe, TBMM Başkanlığına da sunacaklarını söyledi. Ünlütepe, ''Size hiçbir gün kırıcı davranış içinde bulunmak istemedik. Milletimizden aldığımız gücü ve halkımıza olan yükümlülüğümüzü, yaptığımız yemine sadık kalmak, insan hak ve hürriyetini korumak için komisyon üyeliği görevimizi yürüttük. Belki Türk Parlamento tarihinde ilk defa milletvekilleri komisyondan istifa ederek gerçek sineyimillet olan Parlamentoda yerimizi alacağız. Adalet Komisyondaki bu 2 günlük tutumunuzu Türk halkı ve kamuoyuyla paylaşacağız'' dedi.