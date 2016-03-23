CHP'li üye: İstanbul Büyükşehir'in ihalesinde mafyadan 100 adam, silah zoruyla şirketleri tehdit etti!

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan İSFALT’ın yaptığı asfalt ihalesinde, CHP’li Belediye Meclis üyesi Seyit Ali Aydoğmuş’un “İhaleye 3 şirket dışında katılmak isteyenler, mafya tarafından 100’e yakın adam getirilip silah zoruyla engellendi.” iddialarını köşesine taşıdı.

Seyit Ali Aydoğmuş’un İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’a yönelttiği soruları yazan Bayer’in bugünkü (23 Mart 2016) köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

İSFALT ihalesi çok baş yakacak

İstanbul Büyükşehir’in İSFALT eliyle yaptırdığı asfalt ihalesi TBMM’den sonra İBB’nin de gündemine geldi.

CHP’li Bahçelievler-İBB meclis üyesi Seyit Ali Aydoğmuş, 29 Şubat’ta yapılan ihale ile ilgili olarak Başkan Kadir Topbaş’a kapsamlı sorular yöneltti. İhaleye 3 şirket dışındakilerin silah zoru ile sokulmadığını belirten Aydoğmuş, sunduğu belgelere dayanarak 9 soruya yanıt beklediğini söyledi.

Şikâyetçilerin dilekçesinde “İhale gününde idarecilerin ve müteahhitlerin şahit olduğu tam anlamıyla bir rezalet organizasyonunda firmalar ihaleye teklif verememiş, bazılarının zarfı yırtılmış, mafya tarafından 100’e yakın adam getirtilmiş...” ibaresinin yer aldığını bildiren Aydoğmuş, bu olayla ilgili olarak cumhuriyet savcısının İhale Kanunu’na muhalefetten soruşturma talimatı verdiği hatırlatıldıktan sonra Topbaş’a özetle şu sorular yöneltiliyor:

“İSFALT, ihale bedeli olarak İBB’den kaç TL ödenek almıştır. Başvuran firmalardan kaçı ihale günü hazır bulunarak dosyaları için ‘alındı’ belgesine ulaşmıştır? İhale günü İSFALT’ın Üsküdar’daki merkezine kaç firma zor kullanılarak sokulmamıştır? Doğru ise güvenlik görevlilerine bu emri kim ya da kimler vermiştir? İhale günü çıkan arbedede gözaltına alınan 4 kişi kimlerdir? Soruşturma açıldıysa akıbetleri ne olmuştur? İhaleye Z.B.K.’nın sahibi olduğu A.Y. firması 23 milyon 740 bin TL, B.P. Danışmanlık 24 milyon 682 bin TL, S.M. Araçlar ise 24 milyon 682 bin TL’lik teklif verdiği belirtilirken, 16 milyon lira teklif vermeye çalışan firma yetkilisinin ihaleye sokulmamasının gerekçeleri nelerdir? Düşük fiyat vermesine rağmen neden bu firma yetkilileri ihaleye sokulmamıştır? İSFALT Genel Müdürü Ahmet Ağırman ile Zaza O. arasında ne tür bir çıkar ilişkisi vardır? İhalenin AKP’ye yakın ve daha önce adaylık başvurusunda bulunan kişilere verilmeye çalışıldığı iddiaları doğru mudur?