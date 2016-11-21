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Politika

CHP'li üye: Fatih Belediyesi TÜRGEV'e ücretsiz devrettiği yurttaki 70 yataklı hakkını dahi kullanmadı

"Bu da 3 yılda 2 milyon 520 bin lira yapmaktadır"

21 Kasım 2016 17:12

AKP’li Fatih Belediyesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’e 25 yıllığına bedelsiz olarak verdiği öğrenci yurdu için kendisine ayrılan yüzde 20’lik öğrenci kontenjanını bile kullanmadığı ortaya çıktı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, kontenjanın kullanılmama nedenini ‘Başvuru olmaması’ diye açıkladı. CHP’li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu, Demir hakkında suç duyurusunda bulundu ve "70 adet yatak Fatih Belediyesi kontenjanında olmalıdır. Bu da 3 yılda 2 milyon 520 bin TL’ yapmaktadır” dedi. 

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, AKP’li Fatih Belediyesi Belediye Başkanı Mustafa Demir hakkında “kamu zararına sebebiyet verme” suçlamasıyla yapılan suç duyurusuyla ilgili yaşananlar özetle şöyle ortaya çıktı:

Bakanlık kararında yer alan iddia: CHP’li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu, Demir hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu iddialardan biri İçişleri Bakanlığı’nın “işleme konulmama” kararında şöyle yer aldı: “Silivrikapı Kız Öğrenci Yurdu’nun 5393 sayılı yasanın izin vermemesine rağmen öğrenci yurdu yapılarak bedelsiz 25 yıllığına verildiği ve TÜRGEV ile belediyeye ait yurdun tahsisi konusunda yapılan protokolün şikâyetçi tarafından defalarca istenildiği halde şikâyetçiye verilmediği, protokolde geçen yüzde 20 öğrencinin belediye yönetimi tarafından belirleneceği hükmüne isnaden yurda gönderilecek öğrencilerin ne şekilde ve kimler tarafından belirlendiğinin bilinmediği...”

"Bilerek işletilmedi, Danıştay’a taşındı": Bakanlığın soruşturma izni vermemesi üzerine Soylu iddiasını Danıştay’a taşıdı. Soylu’nun dava dilekçesinde 3 yıllık kamu zararı şöyle hesaplandı: “114 oda 342 yatak mevcudunun 70 adedi Fatih Belediyesi kontenjanında olmalıdır. Bu da 3 yılda 2 milyon 520 bin TL’ yapmaktadır.”

 

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