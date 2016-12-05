CHP'li Utku Çakırözer: Tutuklu gazetecilere mektup kısıtlaması psikolojik işkence

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP Milletvekili Utku Çakırözer, OHAL döneminde cezaevlerindeki tutukluların temel haklarına getirilen kısıtlamaları Meclis gündemine taşıdı.

Başta gazeteciler ve yazarlar olmak üzere tüm tutukluların mektup almasına ve göndermesine izin verilmediğini, kitap yasağı olduğunu, aile ve avukatlarıyla çok sınırlı görüşebildiklerini ve aileleri dışındaki yakınlarıyla görüştürülmediklerini belirten Çakırözer, “OHAL, cezaevlerindeki koşulları daha da ağırlaştırmış durumda. Meslektaşlarımızın da aralarında olduğu tutuklular, temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmakta. Görüşü, düşüncesi, yazısı, çizgisi nedeniyle gazeteci ve yazarların özgürlüklerinden mahrum bırakılması en büyük hak ihlalidir” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan haber göre, Çakırözer cezaevlerindeki tutuklu gazetecilerin ilgili gözlemlerini ve kendisine iletilen sıkıntıları şöyle sıraladı:

"Kitap, mektup yok"

* Ergenekon ve Balyoz davaları sırasında ziyaret ettiğimiz tutukluların aile ve avukatlar dışında üç arkadaşı ile de görüşebilmesine izin veriliyordu. Bu uygulama yasaklanmış.

* Ailelerle ayda bir yapılan açık görüş iki ayda bire, haftada bir yapılan telefon görüşmesi, 15 günde bire indirilmiş.

* Sınırsız avukat görüşmeleri haftada bir kez ve sadece bir saate indirilmiş.

* Avukat görüşmeleri bir infaz memuru eşliğinde ve kamera gözetiminde yapılmakta.

"En insafsız ceza"

* Dışarı mektup dahil yazılı herhangi bir materyal gönderilmesine izin verilmiyor. Dışarıdan da hiçbir mektuba izin verilmiyor. Gazeteci ve yazarlar bu kısıtlamayı ‘En insafsız ceza, psikolojik işkence’ diye eleştiriyor..

* Ergenekon ve Balyoz davaları sırasında tutuklulara aileleri, yakınları ve hatta üçüncü kişiler kitap dergi gibi basılı malzeme getirebiliyor ya da gönderebiliyordu. Şimdi dışarıdan kitap göndermek yasaklanmış durumda. Tutuklular sadece cezaevi kütüphanelerindeki kitaplarla yetinmek durumundalar.

* Cezaevindeki gazeteciler özellikle savunmaları için gerekli kitap ve basılı materyale ulaşamamaktan sıkıntılılar.

"Sağlıkları tehdit altında"

Tutuklular arasında yaşlı ve ciddi hastalıkları olanlar bulunduğuna dikkat çeken Çakırözer, gazeteci Şahin Alpay’ın 11 kronik rahatsızlığı olduğuna dikkat çekti. Gazetemiz yazarı Hakan Kara’nın by-pass ameliyatı geçirdiğini anımsatan Çakırözer, “Yazar Aslı Erdoğan’ın felç riski var. Ahmet Turan Alkan’ın olağan dışı kilo kaybı var. Hastane taleplerinin karşılanmasında sıkıntı yaşanıyor. Bazen beklemek zorunda kalıyorlar, bazen de sevk edildikleri hastanede doktoru göremeden geri geliyorlar. Aslı Erdoğan dört kez hastaneye götürülmüş ve doktoru göremeden geri gelmiş” dedi.

İlaçların sağlanmasında bir haftaya varan gecikmeler yaşandığına işaret eden Çakırözer, “Bırakın atılan suçların kesinleşmesini, iddianameleri bile hazırlanmayan meslektaşlarımız insan haklarına aykırı bir şekilde cezaevinde tam bir tecrit hayatına maruz bırakılmaktadır” dedi.