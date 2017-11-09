CHP'li Utku Çakırözer, İstanbul Maratonu'nda ALİKEV burs fonu için koşacak

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer 12 Kasım’daki İstanbul Maratonu’nda Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) burs fonuna destek olmak için koşacak. Vatandaşlara da ALİKEV burs fonuna destek çağrısında bulunan Çakırözer, “ Gelin yapacağımız bağışlar ile Ali İsmail Korkmaz’ın düşlerini birlikte gerçekleştirelim, gençlerimizin eğitimi için hep birlikte umut olalım” dedi.

Adımlarımız öğrencilerimize burs olacak

CHP’li Çakırözer, Eskişehir’deki Gezi Parkı protestolarında polis tarafından darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi tarafından kurulan ve gençlere burs sağlayan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) burs fonuna destek için koşacak. 12 Kasım Pazar günü İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 39. Vodafone İstanbul Maratonu’nda koşacak Çakırözer, Ali İsmail orkmaz Vakfı burs fonu için bağış çağrısında bulundu.

Çakırözer, “Ali İsmail Korkmaz Vakfı her yıl olduğu gibi bu yıl da burs verdiği öğrencilerin geleceğine ışık oluyor. Burslu öğrenci sayısının önümüzdeki yıllarda daha da artması için pazar günü Ali İsmail’in annesi Emel Anne ile birlikte ben de koşacağım.. Adımlarımız öğrencilerimize burs olacak. Bizler Ali İsmail’in düşlediği sevgi ve kardeşlik dolu yarınları burs fonuna vereceğimiz katkılar ile yaratabiliriz. Pazar günü yapacağım koşuya bağış yaparak, ALIKEV burs fonuna siz de istediğiniz miktarda katkı sağlayabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden Ali İsmail Korkmaz'ın anısını yaşatan ALİKEV, sağlanacak bursla üniversite eğitimlerini tamamlayacak gençlerimiz ve kendi adıma yürekten teşekkür ederim” dedi.

ALİKEV bağışlarınızı bekliyor

Çakırözer bağışta bulunmak isteyenlerin https://bagis.adimadim.org?ccid=CC21810 linki üzerinden kredi kartı ile bağışta bulunabileceklerini ya da CC21810 koşucu kodumu kullanarak İş Bankası Antakya Şubesi Ali İsmail Korkmaz Vakfı hesabına bağışta bulunabileceklerini belirtti.