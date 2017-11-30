CHP'li Üstündağ'dan torba yasa eleştirisi

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA) - CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, 502 Sayılı Torba Yasa\'yla ormanların, koyların, kıyıların, milli park ve tabiat parklarının halkın elinden alınacağını öne sürüp, eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, \"AKP iktidarı bütçe açığını ve ekonomideki kötü gidişi durdurmak için ülkenin doğal güzelliklerini satışa çıkarmış durumda. 502 Sayılı Torba Yasa\'da gizledikleri bir madde ile turizm yatırımı gerçekleştirmek amacıyla yatırımcı ve işletmecilere tahsis edilen, irtifak ve kullanma hakkı verilen kamu taşınmazlarının tahsis süresi hem 49 yıla çıkarılmış, hem de satışının önü açılmıştır. AKP\'nin verdiği önergeyle de bu taşınmazlara kıyı yapıları da dahil edilmiştir. Bu düzenlemeyle dünyanın gözbebeği Muğla kıyıları, koyları ve ormanlarını yandaşlara peşkeş çekmenin önü açılmıştır\" dedi.

Eleştirilerini sürdüren Üstündağ, şöyle devam etti:

\"AKP\'nin yaptığı bu düzenlemeyle kamu taşınmazları, kıyılar, koylar, ormanlar, milli parklar ve tabiat parkları tamamen satışa sunularak, kamunun elinden alınmış olacaktır. Bu yasayla Güvercinlik\'teki otellerin içinde bulunduğu ormanlar, Akyaka\'daki orman kampları, Bodrum\'da ihalesi yapılan koylar ve adalar, Muğla\'nın her yerinde kiralaması yapılan sahiller, Akbük, Ölüdeniz\'deki sahiller, marina alanları, çekek yerleri, limanların bulunduğu alanlar kamunun elinden sonsuza kadar alınmış olacaktır. Orman ve Su işleri Bakanlığı\'nın 2018 bütçesinde, bu alanların kira ve satışından elde edilecek gelirin de yer aldığı dikkate alındığında AKP\'nin bu alanların talanını önceden planladığı aşikardır. Bu yasayla AKP\'nin Muğla\'yı bir rant alanı olarak gördüğü açığa çıkmıştır. Memlekette satacak yer bulamayan iktidar, Muğla\'yı gözden çıkarmış durumdadır. Muğla halkı haklarının elinden alınmasına gereken cevabı mutlaka verecektir.\"

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