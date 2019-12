-CHP'Lİ ÜNLÜTEPE: MUHATABIMIZ TBMM BAŞKANI TBMM (A.A) - 30.01.2011 - CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe, dün TBMM Adalet Komisyonundan istifa etmelerinin ardından komisyonda yapılan çalışmaların yok hükmünde olacağını savunarak, "burada asıl muhatabımız TBMM Başkanı'dır. Onun davranışını dikkatle izleyeceğiz" dedi. TBMM Adalet Komisyonunda, Yargıtay ve Danıştayda yeni daireler kurulmasını öngören tasarının dün yapılan görüşmeleri sırasında komisyon üyeliğinden istifa eden Ünlütepe ile Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve komisyonun çalışmalarını izleyen Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, Parlamentoda basın toplantısı düzenledi. Ünlütepe, komisyondaki görüşmelerde hukuk dışı uygulamalara maruz kaldıklarını, iktidarın sayısal çoğunluğununu kullanarak İçtüzük hükümlerini ihlal ettiğini savundu. Komisyon toplantısında fevri davranışlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Ünlütepe, üyelerden Ali Rıza Öztürk'ün bir sağlık problemiyle karşı karşıya kalmasına rağmen toplantıya 15 dakika bile ara verilmediğini söyledi. İktidar üyelerinin çalışma koşulları ile ilgili ısrarlı tutumları üzerine, durumu kendi aralarında istişare ettiklerini, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini belirten Ünlütepe, şöyle devam etti: ''Bütün bunlara rağmen toplantıya devam koşullarını araştırdık. Ama son anda bir önerge ile komisyon çalışmalarında her madde üzerinde bir önerge verilmesi ve üyelerin konuşmalarının 5 dakika ile sınırlandırılması istendi. Bunun üzerine, belki de Türk Parlamento tarihinde ilk defa anamuhalefet partisi tüm komisyon üyeleriyle birlikte kurumsal olarak Adalet Komisyonu üyeliğinden ayrıldı. Anayasaya ve İçtüzüğe göre, CHP kurumsal olarak komisyondan çekildikten sonra artık komisyon oluşmamıştır. Oluşmayan bir komisyon çalışmalarını yürütemez. İstifalarımızın açıklanmasının hemen ardından, CHP Grup Başkanvekilimiz tarafından TBMM Başkanlığına ve Adalet Komisyonu Başkanlığına ilgili yazı da teslim edilmiştir. Yazıda, 'İstifalar nedeniyle komisyonda şu an itibarıyla CHP Grubu üyesi bulunmamaktadır. CHP'den seçilecek yeni üyeler ayrıca bildirilecektir. Anayasa'nın 95. ve İçtüzüğün 21. maddesi uyarınca yeni üyelikler bildirilinceye kadar komisyonun çalışmalarına ara vermesi zorunludur' ifadesi de yer almaktadır. Bu konuda düşüncelerimizi MHP'li üyeler de paylaşmışlardır.'' -''GÖZLERİM DOLMUŞTU''- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ise AK Parti'nin milli iradeye saygısız davrandığını ileri sürerek, ''Adalet ve Kalkınma Partisi, milletvekillerini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın marabaları ya da kapı kulları olarak görmektedir'' dedi. Komisyonda CHP'li üyelerinin, AK Parti'yi, hukuksuz uygulamalardan vazgeçirmeye çalıştığını belirten Öztürk, şunları söyledi: ''Adalet Komisyonunun büyük hukukçu Başkanı, her seferinde, partisinin grup başkanvekillerinden aldığı talimatları yerine getirmek amacıyla yeni yeni içtihatlar yaratmıştır. Bundan utanmamıştır da. Komisyon Başkanı eliyle dünkü görüşmelerde komisyon üyelerinin bu tasarıyı tartışmalarını önlemeye yönelik girişimlerde bulunulmuştur. Komisyonda çalışmalar AK Parti Grup Başkanvekili tarafından fiilen yönetilmiş ve yönlendirilmiştir. Bu uygulamalarla ilgili tartışmalarda benim de tansiyonum yükseldi. Kendimi toparladıktan sonra yapılan ölçümde bile tansiyonum ancak ancak 17'ye düşmüştü.'' Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek de Türkiye'de sivil vesayetin bir dikta rejimine dönüştüğünü, toplumun üzerindeki baskının artık Meclise kadar geldiğini öne sürerek, ''AKP anlayışı, 'Biz seçimle geldik, hiçbir kurum ve kural bize müdahale edemez' şeklinde'' dedi. Dibek, Öztürk'ün komisyonda rahatsızlanmasına ilişkin, ''Benim gözlerim dolmuştu. Değerli arkadaşım benim yanımda oturuyordu ve rahatsızlığı dolayısıyla kendini bir anlamda kaybetmişti. Doktor ve sağlık görevlileri gelip müdahale etti. Bu arada toplantı devam ediyordu. Doktor, dinlenmesi gerektiğini belirtti ama toplantı devam ediyordu. Gözlerinin ne kadar karardığını düşünebiliyor musunuz?'' diye konuştu. -''BUNU YAPANLARA 'EŞKIYA' DİYORLAR''- Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli de kendisinin Adalet Komisyonu üyesi olmadığını, bir milletvekili olarak komisyon çalışmalarına katıldığını söyledi. İçli, istifalarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: ''Dün yaşananlar sanki dağ başında yaşanan bir olaydı. Kaba güç, sayısal çoğunluklarına güvenerek her şeye muktedir olduklarına inanan bir güç. Bunu yapanlara dağda 'eşkıya' diyorlar. Anayasa ve İçtüzüğü dinlemeyenlere de Parlamento hukukunda 'eşkıya' derler. Arkadaşlarım istifa etmiştir. CHP, Parlamentoda sergilenmek istenen eşkıyalığa karşı çıkmıştır.'' CHP'li milletvekilleri daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlütepe, bir soru üzerine, komisyondan kurumsal olarak çekildiklerini, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tarafından bu durumun TBMM Başkanlığına iletildiğini ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile de konuyla ilgili görüşüldüğünü söyledi. Amaçlarının milletin verdiği yetkiyi Parlamento içinde kullanmak olduğunu belirten Ünlütepe, ''Burada asıl muhatabımız TBMM Başkanı'dır. Onun davranışını dikkatle izleyeceğiz. Çünkü Komisyon Başkanları TBMM adına hareket eder. Sayın Meclis Başkanımız, siyaset deneyimi geniş olan, birikimli birisidir. Türkiye de Parlamento deneyimi geniş olan bir ülke'' dedi. Üntütepe ayrıca, istifalarının ardından komisyonun çalışmalarını yürütemeyeceğini belirterek, tasarının 1. maddesinden sonraki çalışmaların yok hükmünde olacağını savundu. Başka bir soruyu yanıtlayan Öztürk ise ''Komisyon Başkanı ve AK Partililerin tavrı, muhalefetin üzerinde bir tacizdir, saldırıdır. Dün uygulanan mobbingin daniskasıdır'' dedi.