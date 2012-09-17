CHP'li Umut Oran'dan hükümete: Zam yapma tasarruf et!

Hülya KARABAĞLI/ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, bozulan bütçe dengelerini düzeltmek için zam yapmaya hazırlandığını söylediği hükümete, “Zam yapma, tasarruf et!” çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, 10 milyar liralık vergi paketi hazırlayan hükümetin Suriye yönetimini devirmek için yürüttüğü operasyona tüm kamu olanaklarını seferber ettiğine işaret ederek, hükümete şu soruları yöneltti:

“Sayıları 100 bine ulaşan sığınmacıların barınması, muhaliflere verilen silah ve mühimmat yardımına ne kadar para harcadınız? Tüm devlet olanaklarını seferber ettiğiniz bu davanızda, izleyen dönemde kaç milyar TL harcamayı öngörüyorsunuz. Bu harcamaları nereden karşılıyorsunuz? Bu harcamaların bütçe dengeleri üzerindeki etkisi nedir, bunun boyutu nereye ulaşacak? Bu işe harcadığınız paraları, vergi zamları yoluyla Türk halkından çıkarmaya mı çalışıyorsunuz. Bu hakkı size kim veriyor?”

'AKP’li belediyeler fuzuli para harcıyor'

Bu arada Oran, hükümetin bütçe açığını kapatmak için zaten aşırı boyutlardaki dolaylı vergilerle halka yüklenirken, AKP’li belediyelerin ise şelale, fıskiye, havuz gibi hayati olmayan yatırımlara fütursuzca para harcamasının bir çelişki olduğunu da vurguladı. Bu harcamalar üzerinde denetim olmayışına işaret eden Oran, bütçe açığına yol açan kara deliklerden birinin de bu alan olduğunu kaydederken, “Ayrıca AKP’li belediyelerin borçlarının, bütçe dengesini bozacak ölçüde ödenemez duruma ulaşması ve hükümetin buna göz yumması en basit deyimiyle ayrımcılık ve suiistimale göz yummaktır” dedi.

MB Başkanı bile uyardı!

Umut Oran, bütçe dengelerini sağlamak amacıyla zamma başvurma yönteminin sakıncalarını Merkez Bankası (MB) Başkanı Erdem Başçı’nın “Biz zam yerine daha çok harcama kısıcı önlemler istiyoruz” sözleriyle dile getirdiğini belirtti. Oran, MB Başkanı Başçı’nın dahi bütçe dengeleri açısından zamları sadece bir risk unsuru olarak gördüğünün altını çizdi.