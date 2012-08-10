CHP’li Oran: Myanmar'a gönderilen 20 milyon TL ile kaç sınır karakolu yapılabilir?

-Hülya Karabağlı

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Myanmar’a yaptığı gezi sırasında 20 milyon TL değerinde bir yardım götürdüğü ifade edilmektedir. Bu kapsamda, 20 milyon TL ile kaç sınır karakolu yapılabilir, kaç sınır karakolunun yenilenmesi sağlanabilir” diye sordu.

Myanmar’a harcanan kaynakla 363 bin aileye Ramazan paketi

Oran'ın soruları şöyle:

-Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Myanmar’a yaptığı gezi sırasında 20 milyon TL değerinde bir yardım götürdüğü ifade edilmektedir. Bu kapsamda, 20 milyon TL ile kaç sınır karakolu yapılabilir, kaç sınır karakolunun yenilenmesi sağlanabilir?

- Türk Kızılay’ı tarafından hazırlanan Büyük Boy Ramazan Gıda Paketi 55 TL değerindedir. Myanmar’a harcanan kaynakla 363.636 aileye ramazan paketi sağlanabileceği görülmektedir. Kaynak yönetimi açısından bu bedelin muhtaç durumdaki ailelere veya milli güvenliğe harcanabilir kamu kaynağı olduğu gözükmektedir. Bu paranın Myanmar’a götürülmesi yönünde Sayın Ahmet Davutoğlu sizin görüşünüzü almış mıdır, bu yönde herhangi bir talimat veya müsaadeniz bulunmakta mıdır?

10 bin olayda 818 şehit

- Milli Savunma Bakanınız 7 Ağustos 2012 tarihinde “Terörle mücadele çok iyi gidiyor” dediği tarihten bugüne kadar 11 askerimiz şehit düşmüştür. Yine Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından verilen bilgilere göre hükümetiniz döneminde 10 bin 80 olayda 818 askerimiz şehit edilmiştir. Açılım politikanızın başladığı Kasım 2009 tarihinden sonra, 1 Ocak 2010 – 16 Temmuz 2012 tarihleri arasında 268 askerimiz şehit olmuş durumdadır. Aynı dönemde siyaset de pasifize edilmiş, hükümetiniz tarafından terörle mücadele konusu muhalefet partileriyle paylaşılmamış, hükümet programınızda terörle mücadele konusunda tek bir satır bile yer almamıştır. Bu kapsamda siz de “terörle mücadele çok iyi gidiyor” görüşüne katılmakta mısınız?

- “Bıçak kemiğe dayandı” açıklamasını yaptığınız 17 Ağustos 2011 tarihinden 9 Ağustos 2012 tarihine kadar kaç şehit verilmiş, kaç askerimiz yaralanmıştır?

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar “kalekol” adıyla bilinen 243 karakoldan 4 yılda ancak 98’inin bittiğini söylemiştir. Buna göre TOKİ yılda yaklaşık 25 karakol yapabilmektedir. Bölgede tam bir güvenliğin sağlanması için hangi şartlara sahip kaç karakol yapılması gerekmektedir? 1 Ocak 2000-– 1 Ağustos 2012 tarihleri arasında, yıllara göre kaç karakol yapılmıştır, hükümetiniz tarafından karakolları güçlendirmek için hangi projeler, hangi tarihte oluşturulmuştur ve ne zaman bu çalışmalar sonlanacaktır?