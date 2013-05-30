CHP'li Umut Oran'dan Başbakan'a 'Gazman' benzetmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, son dönemde artan biber gazı uygulamalarına tepki göstermek amacıyla “Gazman – AKP’nin Biber Gazı Tarihçesi” isimli broşür hazırladı. Oran TBMM Başkanlığı’na biber gazının ithalinin kullanımının yasaklanması için yasa teklifi TBMM’ye sundu.

Umut Oran, “Biber gazının siyasal açıdan iki etkisi var. Birincisi biber gazı AKP’nin gaz hali. Dolayısıyla biber gazına maruz kalanlar AKP’nin gerçekten ne olduğunu da tecrübe ediyorlar. İkincisi biber gazını atanlar da iktidar sarhoşluğunu büyütüyorlar. Biber gazı attıkça başı dönen, biber gazıyla baskı kurdukça kendinden geçen, kafası sabah akşam dumanlı bir iktidar oluyor. Taksim Gezi Parkı’nda dün yaşananlar da bunun örneği. Bu hükümette insan sevgisi yok, biber gazı sevgisi var. Başbakanın adı artık Gazman’dır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, biber gazının yasaklanmasına dair yasa teklifi ve hazırladığı ““Gazman – AKP’nin Biber Gazı Tarihçesi” isimli broşürü yazılı açıklamayla duyurdu. Oran’ın açıklaması şöyle:

23 cilt ansiklopedi yerine broşür oldu

“Gazman – AKP’nin Biber Gazı Tarihçesi” kitapçığı ile vatandaşımızı biber gazı, biber gazının yaratacağı sağlık sorunları, biber gazına karşı korunma yolları noktalarında bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda son bir yılda yaşanan biber gazı vakalarına da yer verdik. Esasında tüm biber gazı vakalarına yer vermek isterdik ancak o zaman el kitapçığı değil 23 ciltlik ansiklopedi basmamız gerekiyordu. Kullanım kolaylığı açısından bunu tercih ettik.

Kafası sabah akşam dumanlı iktidar

Biber gazının siyasal açıdan iki etkisi var. Birincisi biber gazı AKP’nin gaz hali. Dolayısıyla biber gazına maruz kalanlar AKP’nin gerçekten ne olduğunu da tecrübe ediyorlar. İkincisi biber gazını atanlar da iktidar sarhoşluğunu büyütüyorlar. Biber gazı attıkça başı dönen, biber gazıyla baskı kurdukça kendinden geçen, kafası sabah akşam dumanlı bir iktidar oluyor.

Başbakanın adı artık Gazman’dır

Taksim Gezi Parkı’nda dün yaşananlar da bunun örneği. Recep Tayyip Erdoğan “biz karar verdik bizim dediğimiz olacak” diyor. Hayır halkın dediği olacak. İstanbul yasak, baskı, korku, cop, tazyikli su ile vatandaşa orantısız güç kullanarak, yüzüne biber gazı sıkarak, vücuduna gaz kapsülüyle ateş edilerek teslim alınamaz. Vatandaşın kalbini fethetmek için insaf ve izan sahibi olmak gerekir. Bu hükümette ise insaf ve izan yok, baskı ve şiddet var, insan sevgisi yok, biber gazı sevgisi var. Dolayısıyla Başbakanın adı artık Gazman’dır.

AKP biber gazı gibi hayatı ele geçiriyor

Devletin amacı vatandaşların haklarını korumaktır. AKP’nin amacı da vatandaşları haklarını kullanamaz hale getirmek. Bu zihniyet diyor ki ‘alkol alacaksan git evinde al, eleştireceksen git evinde eleştir, bizim istediğimiz kadar çocuk yap, bizim istediğimiz yemekleri ye, bizim istediğimiz gibi düşün, bizim istediğimiz gibi yaşa’... AKP’nin ideolojisi biber gazı gibi bütün hayatı ele geçiren, bütün hayatı kuşatan ve insana hareket imkânı bırakmayan bir baskı ideolojisi.

AİHM’nin biber gazı kararı var

Bu yüzden vatandaşların hayatını çekilmez hale getiren, en temel özgürlüklerin bile kullanılmasını engelleyen, işkencenin sokağa inmiş hali olan biber gazına karşı da bir kanun teklifi verdik. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Avrupa İşkencenin ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Komitesi’nin kararlarını esas aldık. Türkiye’de bugüne kadar bütün bu ilkeler ihlal edildi. Dolayısıyla yasaklamaktan başka çare kalmadı.

İthali de kullanımı da yasaklanmalı

Teklifimizle biber gazının kamu kurumları tarafından ithalatını ve kullanılmasını yasaklıyoruz. Biber gazı yasaklanırsa Türkiye özgürleşir. Biber gazı olmayan bir Türkiye daha mutlu, daha huzurlu, daha demokratik bir Türkiye demektir.