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CHP'li Umut Oran, Bülent Arınç'a sordu: @fuatavni siz misiniz?

CHP'li Umut Oran, Twitter'de fenomen olan @fuatavni hesabının Başbakan Erdoğan ile arasında problem olduğu öne sürülen Bülent Arınç'a ait olabileceğini iddia etti

03 Nisan 2014 14:25

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a, kabine içinden geldiği iddia edilen bilgilerle Başbakan Tayyip Erdoğan'a eleştiriler yönelten Twitter'daki @fuatavni'nin kendisi olup olmadığını sordu. Oran, yasağı delen ilk kişi olmasına karşın Erdoğan ile tartıştığı için mi 21 Mart'tan bu yana tweet atmadığını ve Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararının ne zaman uygulanacağını açıklamasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, konuyu soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı. Oran'ın, Arınç'a yönelttiği önergede yer alan sorular şöyle:

- @fuatavni siz misiniz?

Twitter'da @bulent_arinc dışında başka bir hesabınız var mıdır? Twitter'daki @fuatavni hesabı size mi aittir?

- Yasağı neden ilk siz deldiniz?

Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mart 2014'ün ilk saatlerinde twitter'ı yasaklamasından hemen sonra @bulent_arinc hesabından saat 08.29'da "Bugün Manisa'da olacağız" açıklamasını yaparak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yasağı ilk delen kişi olmanızın gerekçesi nedir?

- Erdoğan ile tartıştığınız için mi 13 gündür tweetlemiyorsunuz?

Recep Tayyip Erdoğan ile tartıştığınız için mi 21 Mart'tan bu yana @bulent_arinc hesabından twit mesajı yazmadınız? Bu tarihten bu yana twit mesajı yazmamanızın gerekçesi nedir?

- AYM kararı ne zaman uygulanacak ?

Anayasa Mahkemesi'nin twitter'a özgürlük getiren bugünkü kararı ne zaman uygulanacaktır?

 

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