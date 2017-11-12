CHP'li Umut Oran: Atatürk Deniz Köşkü’nün hali içler acısı

CHP’li Umut Oran, Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’da kaldığı dönemlerde yazlık köşk ve çalışma ofisi olarak kullandığı Florya Atatürk Deniz Köşkü'nün bakımsızlığına tepki gösterdi. 10 Kasım nedeniyle köşke ziyaret eden CHP'li Oran, köşkün durumunu, "İçler acısı" diyerek belirtti. Oran, "Binanın boyası badanası dökülüyor, bütün metaller pas içinde. Gelen vatandaşla ilgilenilmiyor. Bakımsızlığa terk edilmiş" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre konuyu gündeme getiren Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı CHP’li Umut Oran, ziyaret ettiği Florya Atatürk Deniz Köşkü Müzesi’nin, bakımsızlığa terk edildiğini belirterek, başta Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı olmak üzere tüm parti liderlerine bu durumun giderilmesi için çağrıda bulundu.

Köşkün bakımsızlığa terk edildiğini ve personelin de son derece ilgisiz ve bilgisiz olduğunu belirten Oran, şunları söyledi:

“Personel yetersiz, bilgisiz, profesyonel rehberi dahi yok. Broşür bile yok, anlatım yok herhangi bir sunum yapılmıyor. Bugün 10 Kasım 2017, herhangi bir özel programı yok, bırakın programı çok sıradan bir günmüş gibi saat 16.00 olmasına rağmen sanayi tipi bir elektrikli süpürgeyle büyük bir gürültüyle temizlik yapılıyor. Binanın boyası badanası dökülüyor, bütün metaller pas içinde. Gelen vatandaşla ilgilenilmiyor. Yıkılsa da kurtulsak diyerek kendi kaderine terk edilmiş durumda. Atatürk sevgilerinin sözde değil özde olduğunu göstermeleri için bir fırsat. Köşk TBMM Başkanlığı’na bağlı olduğu için yaşananların sorumlusu doğrudan TBMM Başkanı’dır.”