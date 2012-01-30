-CHP'li Türmen: Savcılar baskı altında TBMM (A.A) - 30.01.2012 - CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Deniz Feneri soruşturmasını yürüten savcılarla ilgili kararı, ''Deniz Feneri savcıları bir takım şeyleri açığa çıkardıkları için başlarına gelmedik şey kalmıyor. İşini yapmak isteyen savcılara karşı her türlü baskı ve soruşturma açılıyor, diğer yandan işini yanlış, hukuka aykırı yaptığı AİHM kararıyla tespit olunan hakimlere karşı hiçbir şey yapılmıyor'' diye değerlendirdi. Türmen, bazı yabancı kuruluşların Türkiye'deki demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerle ilgili raporlarına yönelik TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özgürlükler Evi 2012 raporunda, Türkiye'nin, özgür ülkeler değil, kısmen özgür ülkeler arasında sayıldığını ifade eden Türmen, Sınır Tanımayan Gazeteciler 2012 raporuna göre ise Türkiye'nin, 2011'de, 10 yer gerileyerek 179 ülke arasında 148. sırada bulunduğunu söyledi. Türmen, İnsan Hakları İzleme Derneğinin 2012 raporunda, Türkiye ile ilgili basın özgürlüğü bakımından ''ortada delil olmadan kişilerin keyfi şekilde terörizmle suçlandığı, savcıların şiddet içermeyen yazılar nedeniyle soruşturma açtığı, iktidarın kendisini eleştirenlere hakaret davası açtığı''nın belirtildiğini kaydetti. Dünya Ekonomik Formunun Kadın Erkek Eşitliği Raporunda, Türkiye'nin 135 ülke arasında 122. sırada bulunduğunu belirten Rıza Türmen, Türkiye'nin AİHM'de en fazla davası ve mahkumiyeti olan ülke olduğunu savundu. CHP'li Türmen, eski Deniz Feneri savcılarına ilişkin verilen kararın sorulması üzerine şunları kaydetti: ''Karar, aslında iktidarın yargıyı nasıl kontrol ettiğini gösteren son olaydır. Deniz Feneri savcıları bir takım şeyleri açığa çıkardıkları için başlarına gelmedik şey kalmıyor. Ama öbür taraftan bir takım hakimler, savcılar AİHM kararlarını ısrarlı şekilde, inatla ihlal ettikleri halde, bu yüzden Türk vergi mükellefinin cebinden dünya kadar tazminat ödendiği halde, aynı Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, onlara karşı neden hiçbir önlem almıyor, soruşturma açmıyor, neden bir müfettiş görevlendirilmiyor? Bu kadar ihlal kararının çıkmasına neden olduğu araştırılmıyor? Tutuklamayla ilgili hukuksuz kararların sahipleri bu hakimler karşısında HSYK neden bir şey yapmıyor. Bir taraftan işini yapmak isteyen savcılara karşı her türlü baskı ve soruşturma açılıyor, diğer yandan işini yanlış, hukuka aykırı yaptığı AİHM kararıyla tespit olunan hakimlere karşı hiçbir şey yapılmıyor.''