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Politika

CHP’li Türmen: Şakran örnek cezaevi ise; Allah örnek olmayanlardan korusun

İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Çocuk Kamu Denetçisi Serpil Çakın’ı, Şakran Cezaevi konusunda göreve çağırdı. Türmen’in verilerine göre, tutuklu çocuklar ortalama 350 günde yargılanabiliyor. Cezaevlerinde bin 649 tutuklu, 211 hükümlü çocuk var

29 Mayıs 2013 17:21

Hülya Karabağlı / Ankara

AİHM eski yargıcı,  Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Rıza Türmen, “Şakran örnek cezaevi ise Allah örnek olmayanlardan korusun“ dedi.  Çocukların tutukluğunun en son tedbir olduğuna dikkat çeken Türmen, Türkiye’de tam aksi bir manzaranın yaşandığını söyledi. Türmen’in rakamlarına göre,  Türkiye’de bir tutuklu çocuğun yargılanması ortalama 350 gün sürüyor. Cezaevlerinde bin 649 tutuklu, 211 hükümlü çocuk var. 

 

‘Çocuk adalet sisteminde sorun var’  

 

Türmen, Meclis’te,  cezaevindeki çocukların en yakın takipçileri sivil toplum kuruluşlarının sözcüleri ile  basın toplantısı düzenlendi. Suçlu çocukların cezaevlerindeki sorunlarının tek bir siyasi partinin  değil  hepsinin  ortak konusu olduğuna dikkat çeken  Türmen, “Keşke, dört siyasi parti  burada  birlikte  basın toplantısı düzenleseydik. Bu, partiler üstü bir konu” dedi. “Çocuk Adalet sisteminde sorun var” diyen Türmen,  Türkiye’de cezai sorumluluk yaşının 12 olduğunu bu çocukların her türlü şiddete ve istismara açık olduklarına dikkat çekti. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne dikkat çeken Türmen, tutuklamanın en son tedbir olması gerektiğini hatırlatarak, “Türkiye böyle yapmıyor. Çocukları hemen cezaevine gönderiyor” dedi. 

 

Çocuk Kamu denetçisine Şakran çağrısı

 

Türmen, basın toplantısında, Çocuk Kamu Denetçisi Serpil Çakın’ı Şakran için göreve çağırdı. Denetçilerin re’sen inceleme yetkisi olduğunu söyledi.

 

Meclis için 15 gün öncesinden hazırlanılıyor

 

Gazetecilerin , “Meclis Şakran’ı raporunda örnek cezaevi olarak göstermiş” sorusuna, “Şakran örnek cezaevi ise Allah örnek olmayanlardan korusun” yanıtı verdi. Türmen, bu işin ani ziyaretlerle  yapılmasına dikkat çekti ve  “meclis için 15 gün öncesinden hazırlanılıyor. Böyle olmamalı”.

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