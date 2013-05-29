CHP’li Türmen: Şakran örnek cezaevi ise; Allah örnek olmayanlardan korusun

Hülya Karabağlı / Ankara

AİHM eski yargıcı, Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Rıza Türmen, “Şakran örnek cezaevi ise Allah örnek olmayanlardan korusun“ dedi. Çocukların tutukluğunun en son tedbir olduğuna dikkat çeken Türmen, Türkiye’de tam aksi bir manzaranın yaşandığını söyledi. Türmen’in rakamlarına göre, Türkiye’de bir tutuklu çocuğun yargılanması ortalama 350 gün sürüyor. Cezaevlerinde bin 649 tutuklu, 211 hükümlü çocuk var.

‘Çocuk adalet sisteminde sorun var’

Türmen, Meclis’te, cezaevindeki çocukların en yakın takipçileri sivil toplum kuruluşlarının sözcüleri ile basın toplantısı düzenlendi. Suçlu çocukların cezaevlerindeki sorunlarının tek bir siyasi partinin değil hepsinin ortak konusu olduğuna dikkat çeken Türmen, “Keşke, dört siyasi parti burada birlikte basın toplantısı düzenleseydik. Bu, partiler üstü bir konu” dedi. “Çocuk Adalet sisteminde sorun var” diyen Türmen, Türkiye’de cezai sorumluluk yaşının 12 olduğunu bu çocukların her türlü şiddete ve istismara açık olduklarına dikkat çekti. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne dikkat çeken Türmen, tutuklamanın en son tedbir olması gerektiğini hatırlatarak, “Türkiye böyle yapmıyor. Çocukları hemen cezaevine gönderiyor” dedi.

Çocuk Kamu denetçisine Şakran çağrısı

Türmen, basın toplantısında, Çocuk Kamu Denetçisi Serpil Çakın’ı Şakran için göreve çağırdı. Denetçilerin re’sen inceleme yetkisi olduğunu söyledi.

Meclis için 15 gün öncesinden hazırlanılıyor

Gazetecilerin , “Meclis Şakran’ı raporunda örnek cezaevi olarak göstermiş” sorusuna, “Şakran örnek cezaevi ise Allah örnek olmayanlardan korusun” yanıtı verdi. Türmen, bu işin ani ziyaretlerle yapılmasına dikkat çekti ve “meclis için 15 gün öncesinden hazırlanılıyor. Böyle olmamalı”.