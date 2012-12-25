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Politika

CHP'li Türmen: Başkanlık rejiminde kuvvetler ayrılığı palavra

CHP'li Türmen, AKP’nin Başkanlık rejiminin başka bir ülkede benzeri olmayan yetkilerle dolu olduğuna dikkat çekti

25 Aralık 2012 17:49

Hülya Karabağlı/ Anakara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Rıza Türmen, “Başkanlık rejiminde kuvvetler ayrılığı palavra” dedi. “ Başkanlık Türkiye’yi diktatörlüğü götürür” diyen Türmen’e göre, Başkanlık rejimi konusunda AKP içinde tam bir bütünlük yok. Buna karşı çıkanlar var.

 

AKP masadan kalkmak istiyor

 

Türmen, süre ve başkanlık rejimi konusunda tıkanan komisyonu T24’e değerlendirdi.  “AKP masadan kalkmak istiyor” diyen Türmen,  yeni anayasa konusunda kamuoyuna verilen taahhütleri hatırlatıyor. Başkanlık rejiminde geri adım atılmadan çalışmalara devam etmenin zor olduğuna dikkat çeken Türmen, AKP’nin Başkanlık rejiminin  başka bir ülkede benzeri olmayan yetkilerle dolu olduğuna dikkat çekiyor.  Türk usulü sisteminde başkan, parlamentoyu fesih edebiliyor, kanunları veto edebiliyor. Kurumlara atama yetkisi var.  Başkan isterse,  Kanun Hükmünde Kararname  (KHK) ile  ülkeyi yönetebilecek. Türmen’e, göre, “ Başkanlık rejiminde kuvvetler ayrılığı bir palavra”.

 

‘Zaman kazanma’ taktiği bitince ne olacak?

 

Türmen, komisyonda  ‘zaman kazanma’ taktiği uygulandığına dikkat çekiyor ve “ Şimdi, maddeleri görüşüyoruz.  Bu bitince ne olacak. Asıl meseleye tekrar dönüş yapılacak. Ne olacak” diyor. Komisyon, şu ana kadar 71 madde müzakere etti.  Üst komisyona henüz gelmeyen 50 madde de uzlaşma var.  Temel Hak ve Özgürlükler Bölümü, neredeyse bitirilmek üzere.  Katalog dışı maddeler ve ek madde önerilerine ilişkin düzenlemelerle ilgili müzakereler devam ediyor.

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