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Politika

CHP'li Tuncay Özkan: Onları perişan ederiz

''Bundan sonra ağızlarına CHP Genel Başkanını alırlarsa onları perişan ederiz''

15 Ağustos 2017 19:46

Marmaris parti teşkilatını ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Türk turizminin geldiği nokta hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk turizminin AK Parti iktidarının vurduğu darbe ile on yıllarca geri gittiğini öne süren Özkan, "Turizme düşmanlar çünkü turizmin aydınlığına düşmanlar. Turizm ile birlikte Türkiye'ye gelen insanlara ve ekmek kazanan esnafa düşmanlar. Son on yılda Türk turizmin geldiği nokta felakettir" diye konuştu.

'CHP'nin demir yumruğu kafalarına iner'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve saldırıda bulunulmasıyla ilgili de konuşan Özkan, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk kızdığı zaman 'Şaşarım o zavallıların aklı perişanlığına' cümlesini söylermiş. Şimdi ben, CHP kurumsal kimliğine ve genel başkanımıza dil uzatanlara sesleniyorum. Şaşarız sizin aklı perişanlığınıza. CHP bu karanlığı söker atar. CHP Genel Başkanı'na uzanacak her karanlık eli perişan ederiz. Bizim sakin gücümüz onların akıllarına dahi gelmez. Sakin sakin durduğumuzu görenler, bu güç ne yapar diye düşünüyorlar. Bu sessiz, CHP'nin demir yumruğu kafalarına iner. Cezaevi, polis, asker, baskı ve zulümle bizi korkutamazlar. Biz yedi düvele direndik ve ülkemizin aydınlığını inşa ettik. Biz, yedi düvele karşı direnmesini biliriz. Bir daha asla ve asla bundan sonra ağızlarına CHP Genel Başkanını alırlarsa, tehdit ederlerse onları perişan ederiz."

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