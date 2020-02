CHP'li Tuncay Özkan: Biz kazanacağız, hesap soracağız

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP\'nin kenetlenmiş, sıkı bir yumruk olduğunu belirterek, \"Kiminle sandık gasbına dayalı ittifaklarını kurarlarsa kursunlar, biz kazanacağız, sonra da hesap soracağız\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partisinin Çeşme İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti. CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak ve CHP Çiğli İlçe Başkanı Selim Utku Gümrükçü\'nün de eşlik ettiği ziyaret sırasında, çok sayıda partili de parti binasında toplandı. Partililere seslenen Özkan, \"Kimseyle kavga ettiğimiz yok. Birbirimizle kenetlenmiş, sıkı bir yumruğuz. Kafalarına ineceğiz. Yerel seçimde biz kazanacağız. Milletvekili seçiminde biz kazanacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de biz kazanıp, bu ucube sistemi yeniden parlamenter demokratik sisteme getireceğiz. Yanlarına kimi alırlarsa alsınlar, kiminle sandık gasbına dayalı ittifaklarını kurarlarsa kursunlar, biz kazanacağız. \'Mühürsüz oyu geçerli kılacağız\' diyor, \'İki oy pusulasını bir zarfa koyacağız\' diyor, \'Mührü nereye basarsa bassın geçerli sayacağız\' diyor, \'Üstüne çizik de atsan geçerli sayacağız\' diyor. Ateş bacayı sarmış. Korkuyla, umutsuzlukla bunları yapıyorlar. Suya düşmüşler, yılana sarılıyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok. Yaptıkları yanlışların cezasını, bu halk sandıkta kesecek. Sonra da biz hesap soracağız. Böyle bırakmayacağız\" diye konuştu.

\'KURULTAYLAR BİZLERİ ZAYIFLATMAZ, GÜÇLENDİRİR\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan, kurultayla ilgili partisine yönelik eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

\"Sizde her kafadan bir ses çıkıyor\' diyorlar. Bizde her kafadan bir ses çıkmıyor. Bizde herkesin bir fikri var. Bizde herkeste, bu ülkeye dair bir sevda var. Ortaya döküyor. Televizyonlara çıkıyorlar, papağan gibi aynı şeyleri söylüyorlar. Bunların hangisi demokrat? Hangilerinde demokrasiye dair izler var? Biz kendi içimizde çok sesliliği, demokratik kuralları, hukukun üstünlüğünü, birbirimize saygı ve sevgiyi sonuna kadar yaşatıyoruz. Bizim her kurultayımız, heyecanlı ve tartışmalı geçer. Kazanan Genel Başkanımız da, diğer arkadaşımız da, bizim partimizin güçlü unsurlarıdır. Biz onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz, her kurultaydan güçlenerek çıkarız.\"

\'KÜÇÜK YAŞTA EVLİLİKLE İLGİLİ HER TÜRLÜ AĞIRLAŞTIRICI CEZAYI DESTEKLERİZ\'

CHP\'li Özkan, çocuk istismarı konusunda Meclise getirilecek her türlü ağırlaştırıcı cezayı destekleyeceklerini belirterek, \"Bugün çocuklarımızı 6 yaşında, 9 yaşında, zalimlerin eline \'gelin\' diye vermiyorsak, bizim yaptığımız yasalar sayesindedir. Küçük yaşta evlilikle ilgili yasayı getirdiler, karşı koyduk, sokaklarda ayağa kalkıldı, geri çektiler. Biz, bu konuda Meclise getirecekleri her türlü ağırlaştırıcı cezayı destekleyeceğiz. Ama biz diyoruz ki; sorunu böyle çözemezsiniz. Kadınları ve çocukları, toplumun önüne bir hedef olarak koyuyorsunuz. \'Kız çocukları 6 yaşında evlenebilir\' diyen adamı televizyonlara çıkarıyorsunuz. Hakkında soruşturma açmıyorsunuz. Kadınlarımız sokak ortasında öldürülüyor, \'Takım elbise giydi\' diye ceza indirimi veriyorsunuz. Bu özendirici oluyor. Bütün bunların hepsini topladığımızda, yapılması gereken AKP\'den kurtulmak\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI