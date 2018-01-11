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CHP’li Tümer: Lozan'ın orijinal dökümanları kayıp mı?

"Antlaşmaya ilişkin dokümanlar kayıp değilse..."

11 Ocak 2018 13:19

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu anlaşması kabul edilen Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığı orijinal nüshaların kayıp olduğuna dair iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle önerge veren Tümer, “Antlaşmaya ilişkin dokümanlar kayıp değilse orijinal nüshasının, bakanlığın web sitesinde yayınlanması planlanmakta mıdır?” diye sordu.

 Tümer’in Lozan Antlaşmasına ilişkin önergesi şöyle.

 - Dışişleri Bakanlığı’na ait internet sitesinin (http://www.mfa.gov.tr) ana sayfasında antlaşmaya ilişkin neden herhangi bir metin, ibare bulunmamaktadır?

- Bakanlığınız, Lozan Antlaşması’nın önemini anlatan dış temsilciliklerde ve yurtiçinde herhangi bir çalışması var mıdır? Varsa nelerdir?

- Lozan Barış Antlaşması’nın orijinal nüshalarının kayıp olduğuna ilişkin iddialar doğru mudur?

- Antlaşmaya ilişkin dokümanlar kayıp değilse orijinal nüshasının, bakanlığın web sitesinde yayınlanması planlanmakta mıdır?

- Gündeminizde böyle bir çalışma varsa ne zaman tamamlanacaktır?”
 

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