CHP'li Tüm'den kanun teklifi: Yurt çıkmayan öğrencilere burs verilsin!

CHP Balıkesir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, KYK veya üniversite yurtlarından herhangi birine yerleştirilemeyen öğrencilere burs yardımı yapılması amacıyla TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.

Kanun teklifinin gerekçesinde son yıllarda üniversite ve öğrenci sayısı hızla artarken, öğrencilerin barınacağı yurt sayısının aynı oranda artmadığını belirten CHP’li Tüm, öğrencilerin barınma problemiyle mağdur olduğunu ifade etti.

“Öğrenciler hayat pahalılığı içinde adeta yaşam savaşı veriyor!”

Özel yurtların ve ev kiralarının her geçen gün artmasından dolayı yurda yerleştirilemeyen öğrencilerin ve ailelerin ciddi maddi zorluklar yaşadığını ifade eden CHP’li Mehmet Tüm, kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:​

“Barınmak için kiralık evlere veya özel yurtlara yerleşen öğrencilerin, pahalı ders kitapları ve materyallerine ek olarak bir de pahalı ulaşım ve beslenme giderleri gibi maddi külfetlerle yüzleşmesi, onların kişisel eğitim veya gelişim çabası değil, adeta yaşam savaşı vermelerine neden olmaktadır. Sosyal devlet, ülkenin geleceği adına en temel hak ve ihtiyaç olan barınma ve ücretsiz eğitim hakkını sağlamakla mükelleftir. Öğrencilerimizin geleceği ülkemizin geleceğidir. Devlet bu nedenle yurt sorunu her bir öğrenci için çözülene kadar Türkiye’nin içinde bulunduğu zor yaşam koşullarını dikkate alarak öğrencilere iki burs bedeli barınma yardımı vermelidir. Devletin barınma sorununu çözmesi, ülke için büyük tehlike arz eden çeşitli cemaatlerin yurt bulamayan yoksul ailelerin evlatlarını kendi yurtlarında halka karşı kendi politik çıkarları doğrultusunda birer militan gibi yetiştirmesini de ayrıca engelleyecektir.”

“Yurt çıkmayan her öğrenciye iki burs bedeli barınma yardımı verilsin!”

Kanun teklifinde 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda değişiklik öngören CHP’li Tüm, Kanunun 26. Maddesinde değişiklik şu değişiklikte bulundu:

MADDE 1- 16/8/1961 tarih ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 26ncı Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“Ailesinin yaşadığı şehirde ikamet etmeyen ve başvurduğu halde Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun veya kayıt olduğu üniversitenin kendi bünyesindeki yurtlardan herhangi birine yerleştirilemeyen öğrencilere yukardaki esaslara göre inşa edilecek yurtlar hizmete açılana kadar iki burs bedeli barınma yardımı verilir.”