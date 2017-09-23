CHP'li Tüm, Bakan Yılmaz'ın istifasını istedi

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- CHP Balıkesir Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm, ders kitaplarında Fethullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yapıldığını iddia ederek Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'a istifa çağrısında bulundu.

CHP Balıkesir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın öğrencilere dağıttığı kitapların FETÖ\'nün Bakanlık\'ta aktif olduğuna dair algıyı güçlendirdiğini ileri sürdü. Ders kitaplarında yer alan bazı örnekleri gerekçe gösteren Mehmet Tüm, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın, Atatürk ve değerlerine gösterdiği nefret ve düşmanlığı FETÖ\'ye karşı göstermediğini öne sürdü. Tüm, şöyle dedi:

\"Müfredattan Atatürkçülüğü, bilimi ve felsefeyi, gereksiz konular görüp çıkaran Bakanlık, yerine FETÖ\'nün algı malzemelerini koyarak toplumun aklıyla dalga geçiyor. Ders kitaplarında yer alan bu skandalların bedeli ise yine topluma ödetiliyor. FETÖ\'yü devlete teslim edenler, acısını kumpas davalarında yurtsever insanlara ödetirler. FETÖ darbe girişimine kalkışır, acısını muhalif isimleri işinden ekmeğinden ederek ödetir. Şimdi de FETÖ\'nün algı operasyonlarına göz yumuyorlar, acısını yine topluma ödetiyorlar. FETÖ darbe girişimini başaramadı ama görüyoruz ki fikirlerini iktidara taşımıştır. Bu kitapların basımından dağıtılmasına, şimdi de toplatılmasının sorumlusu yine bu iktidardır. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz skandalın en üst düzeyde sorumlusu olarak, FETÖ\'ye hizmet eden bu kitap içeriklerini denetlemediği ve devleti açıkça zarara uğrattığı için bir an önce istifa etmelidir.\"

SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Millî Eğitim Bakan İsmet Yılmaz\'ın yanıtlaması istemiyle TBMM\'de soru önergesi verdi. CHP\'li Tüm şu soruları yöneltti:

* Bakanlığınızın öğrencilere dağıttığı kitaplarda yer alan bazı skandal ifadeler ve ardından ivedi kitap toplatma kararları kamuoyunda FETÖ tartışması başlatmıştır. Yazılı ve sosyal medyada, FETÖ\'nün Milli Eğitim Bakanlığı\'nda aktif olduğuna dair haberler yer almıştır. Sosyoloji kitabının Sosyoloji\'ye Giriş ünitesinde başlıklı bölümünden, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber çıkarılıp yerine \'FETÖ projesi\' olduğu iddia edilen Kutlu Doğum Haftası konulmuştur. 6. sınıf Sosyal Bilgiler kitabının 148. sayfasında yer alan \'Medeniyetler Ülkemizde Buluştu\' başlıklı metinde ise, FETÖ\'nün \'Dinler arası diyalog\' projesinin açıkça övüldüğü ifade edilmiştir. 7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında FETÖ firarisi Osman Eğri\'nin makalesi yer almıştır. Sosyal Bilgiler 7. sınıf çalışma kitabında yer alan \'Bir ülkede, tek başına hükümete gelen iktidarların bir süre sonra yolsuzluk haberlerini örtbas için basını sansürleyeceği...\' ifadesi, FETÖ\'nün 17/25 Aralık propaganda ifadelerine benzetilmiştir. Lise müfredatından, Atatürk ilke ve inkılaplarını çıkaran Bakanlığınız, Atatürk karşıtlığına gösterdiği hassasiyeti neden FETÖ\'ye karşı göstermemektedir? * Bahsi geçen skandal yazı ve ifadeler ders kitaplarına nasıl girmiştir? Kitaplar hangi gerekçeyle denetlenmemiştir? * FETÖ propagandası yapıldığı iddiasıyla hangi kitaplar için toplatılma kararı verilmiştir? * Bu yıl dağıtılan 190 milyon ücretsiz ders kitabının kaçı bu gerekçeyle toplatılacaktır? * Bu kitapların toplatılma maliyeti ve devletin uğradığı zararın tutarı nedir? * Ders kitaplarının içeriği hangi süreçlerden geçerek denetlenmektedir? Kurulların kitapları denetleme kriterleri nelerdir? * Bu skandallar sonrası devletin uğramış olduğu zarar nasıl telafi edilecektir? Bu zararın sorumluluğunu kabul ediyor musunuz?

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