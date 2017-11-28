CHP'li Tüm, Ayvalık'taki 'satılık mahalleleri' TBMM'ye taşıdı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- CHP Balıkesir Milletveki Mehmet Tüm, Balıkesir\'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Çamoba, Akçapınar, Bağyüzü ve Karaayıt mahalleleri başta olmak üzere toplam 16 kırsal mahallede halkın yaşadığı arazilerin bir kısmının Hazine tarafından ihale yoluyla satışa çıkartılmasını, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Mağdur Çamoba Mahallesi sakinleri de ev ve arazilerini geri alabilmek için imza kampanyası başlattı.

CHP Balıkesir Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm, Ayvalık\'a bağlı kırsal mahallerde yaşayan halka ait arazilerin tapusuz olması gerekçesiyle Hazine tarafından satışa çıkarılmasının \'skandal\' olduğunu belirterek haksızlığın giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Ahmet Toker\'le birlikte kırsal Çamoba Mahallesi\'ni ziyaret eden CHP\'li Mehmet Tüm, vatandaşlara kendi evlerinin ihale ile satılmak istendiğini öne sürerek, şunları söyledi:

\"Ayvalık\'a bağlı Çamoba, Akçapınar, Bağyüzü ve Karaayıt başta olmak üzere tam 16 kırsal mahallede halkın yaşadığı arazilerin bir kısmı Hazine tarafından evleriyle birlikte satışa çıkarılıyor. Bu araziler belki yüzyıldan fazla bir süre orada yaşayan köylüler tarafından değerlendirilmiş, üzerlerine evler bahçeler yapılmış ve yaşam alanlarına dönüştürülmüş durumda. O arazilerin evlerle birlikte ihaleye çıkarılması demek orada yaşayan köylüyü evinden yurdundan etmek demektir. İhalede arazilerin metrekaresi 16 bin lira ile 45 bin lira arasında değişiyor. Köylülerin ihaleye girme şansı da yok. Bir insana atasından dedesinden kalan evini ihaleyle satmaya çalışmak nasıl bir mantıktır, doğrusu anlamak çok zor. Yetkililer önümüzdeki pazartesi günü mahalleye ait arazilerin ihale sürecinin başlayacağını belirtiyorlar. Köylü yurttaşlarımız ciddi şekilde mağdur olmuş durumda, \'Evimi, arazimi geri istiyorum\' diye isyan ediyorlar. Bu köylülerin mağduriyetleri bir an önce çözülmeli ve ihaleler iptal edilerek o araziler gerçek sahiplerine verilmelidir.\"

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Tüm, TBMM\'ye verdiği soru önergesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'den yazılı olarak şu sorulara cevap istedi:

\"Balıkesir\'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal mahallelerin hangilerinde yukarıda bahsi geçen durum yaşanmaktadır? Bu kırsal mahallerdeki araziler hangi tarihlerde ihale yoluyla satışa çıkarılacaktır? Yüzyıllardan beri bahsi geçen kırsal mahallerde yaşayan halkın arazi ve evlerinin ihaleyle satışa çıkarılarak mağdur edilmesinin gerekçesi nedir? İhale sonrası satışın gerçekleşmesi durumunda köylülerin yıllarca yaşadığı evlerinden tahliye edilmesi sosyolojik açıdan ne tür sonuçlara neden olacaktır? İnternete koyulan ilanlarda arazilerle birlikte evlerin de fotoğraflarının bulunmasının gerekçesi nedir? Arazinin satışı durumunda evlerin durumu ne olacaktır? Arazileri ve evleri ihale yoluyla satışa çıkarılan köylülerin yaşadığı mağduriyetler çözülecek midir? Mağduriyetlerin giderilmesi adına neler yapılacaktır? Türkiye\'de benzer durumun yaşandığı kaç mahalle bulunmaktadır? Bu mahallelerde yaşanan mağduriyetler nasıl çözülmüştür?\"

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Çamoba Mahallesi\'ndeki köylüler de ev ve arazilerini geri alabilmek için imza kampanyası başlattı. \"Evimizi geri istiyoruz\" başlıklı imza kampanyasında, \"Yıllardır içeriside otrduğmuz aidiyeti bize ait olan evlerimiz şimdi yapılan yeni bir uygulama ile bizlere para karşılığı satılmak isteniyor. Ancak açılacak ihaleye herkesin katılabileceği söylenmektedir. Başkalarının alması ile devlet tarafından evimizden olmak durumu ortaya çıkacaktır. Biz aşağıda imzası adı soyadı ve mahallesi iletişim adresi olanlar yıllardır oturduğumuz evlerin bize uygun bir yolla geri verilmesini istiyoruz\" denildi.



FOTOĞRAFLI