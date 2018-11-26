CHP'li Torun'dan üç ilde aday çıkarmayacaklarını açıklayan MHP lideri Bahçeli'ye: Bu bir kirli pazarlıktır

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP ile MHP arasında yerel seçimler öncesinde “Cumhur İttifakı”nın yeniden canlandırılmasını “korku refleksi” olarak değerlendirdi. AKP’nin makyajının döküldüğünü, MHP’nin desteğiyle sonucun değişmeyeceğini belirten Torun, “Cumhur İttifakı’nı yeniden canlandırmalarının sonucu değiştirecek bir hamle olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önce her ilden aday çıkaracaklarını belirtmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tyayip Erdoğan ile görüşmesinin ardından İsmir, İstanbul ve ANkara'dana day çıkarmayacaklarını açıklamasına tpeki gösteren CHP'li Torun, "Bu bir kirli pazarlık. Siyaset söylem ister, duruş gerektirir. Dün öyle, bugün böyle... Siyasette güvenirlilik önemlidir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'e konuşan Seyit Torun AKP-MHP ittifakının yeniden canlandırılması konusunda şunları söyledi:

“Rakamları ne kadar bir araya getirirlerse getirsinler, halk şu anda kararını vermiş durumda. İttifakta, önce bitmiştir diyeceksiniz, herkes kendi yoluna diyeceksiniz sonra yeniden bir araya geleceksiniz. Bu korku refleksinin dışavurumudur. Bunun için onların yapmaya çalıştığı beyhude. Her zaman iddia ettiğmiz gibi tabanın birliği, milletin birliği önemli. AKP’nin bütün makyajı döküldü. MHP ne kadar yeniden boyamaya çalışırsa çalışsın, artık ne yerliliği kalmıştır ne milliliği kalmıştır. İlk yerel seçimde mutlaka halk bu iktidara dersini verecektir. Ne ittifakı kurarlarsa kursunlar bu milleti artık kandıramazlar, aldatamazlar.”

AKP ile MHP’nin yeniden ittifak oluşturmak zorunda kalındığı dönemde kendi parti tabanında moral bozukluğu yaşayan seçmene de seslenen Torun, mücadeleye devam etme mesajı verdi. Torun, “Yeni süreçle ilgili moral bozukluğu olan bir seçmenimiz var. Ama artık önümüze bakmak zorundayız. Geçmişin eksiklerini tamamlayarak mücadeleye devam etmek zorundayız. En ufak bir eksiklik yarın geleceğimizi, yaşantımızı etkileyecek. Tabanımızın kesinlikle bu duyarlılıkta olduğunu düşünüyorum. Herkesin sandığa gitmek bir yana var gücüyle çalışması gerekiyor. Böyle bir süreçten geçiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

İki partinin bir ay önce ittifak görüşmeleri yaptıklarını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önce “aday çıkarmayacağız” dediğini anımsatan Torun, “Şimdi de yeniden aday çıkarmayacağız diyor. Bu bir kirli pazarlık. Siyaset söylem ister, duruş gerektirir. Dün öyle, bugün böyle... Bunu seçmen takdir eder. Şöyle bir Bahçeli’nin tavırlarına baktığımız zaman önce ittifak dedi, sonra bozulmuştur dedi. Ağır ifadeler kullandı. Karşı taraftan ‘herkes kendi yoluna’ dendi. Her yerde adayımızı çıkaracağız dediler. Şimdi üç ilde aday çıkarmayacağız diyorlar. Siyasette güvenirlilik önemlidir diye düşünüyorum” diye konuştu.