CHP'li Torun: İstanbul, Ankara ve İzmir üzerinde yoğun şekilde çalışıyoruz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, “3 büyükşehrin adayları ile ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor, buradaki adayları parti meclisine sunduktan sonra açıklayacağız. 6 Aralık\'ta büyükşehirlerden açıklayacağımız adaylar olacak ancak şu an da İstanbul, Ankara ve İzmir\'in üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz\'\' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçim çalışmalarına ilişkin DHA\'ya açıklamalarda bulundu. Torun, şu ana kadar 250’nin üzerinde ilçe, belde ve il belediye başkan adaylarını açıkladıklarını hatırlatarak, 6 Aralık’ta da bazı büyükşehir belediye başkan adayları da dahil olmak üzere 300 civarında belediye başkan adayını açıklayacaklarını söyledi.

18 büyükşehir ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Seyit Torun, \"Seçimi kazanabilecek, başarılı olacak ve halkta karşılığı olan ve belediyecilik anlamında başarı ortaya koyacak olan arkadaşlarımızın tespiti ile ilgili titiz bir çalışma sürdürüyoruz. 3 büyükşehrin adayları ile ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor, buradaki adayları parti meclisine sunduktan sonra açıklayacağız. 6 Aralık\'ta büyükşehirlerden açıklayacağımız adaylar olacak, ancak şu an da İstanbul, Ankara ve İzmir\'in üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

CHP VE İYİ PARTİ ARASINDA GÖRÜŞME

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile önümüzde hafta bir görüşme yapacağını da ifade eden Seyit Torun, “2 genel başkan da birbirileriyle görüşme taleplerini iletmişlerdi. Kendileri de uygun gördükleri bir zamanda tekrar görüşebilirler\'\' dedi.

MUHARREM İNCE’NİN ADAYLIĞI

Geçen hafta Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptıktan sonra parti içi seçim şartıyla İstanbul adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce\'den vazgeçildiği yönündeki iddialarla ilgili olarak da Torun, \'\'Bizim, Sayın Muharrem İnce\'nin beyanatları dışında herhangi bir görüşme ya da değerlendirme olmadı. Kendisi daha önce de söylediğimiz gibi, böyle bir talepte bulunduğu taktirde değerlendirilir\'\' dedi.

\'YEREL SEÇİMDE BİR TABAN İTTİFAKI PEŞİNDEYİZ\'

İYİ Parti\'nin CHP adayını İstanbul ve İzmir\'de desteklemesine karşılık Ankara\'da aday çıkarmak istediğine dair söylentilere de değinen Torun, \'\'İller bazından böyle bir şey söz konusu değil. Bir genel çerçeve ve ilkeler üzerinde görüşmeler devam ediyor. \'O il senin bu il benim\' gibi bir değerlendirmemiz yok. İller bazında sonuçlar değerlendirilecek ve ona göre bir yol çizilecek. 24 Haziran\'da seçmen kendi arasında ittifak konusunda doğal olarak bir değerlendirme yapmıştı. Önümüzde bir yerel seçim var. Yerel seçimde de biz her zaman söylediğimiz gibi bir taban ittifakı peşindeyiz. İnanıyorum ki o anlamda da birçok siyasi partinin üzerinde güveni oluşan belediye başkanlarımız mutlaka onların tercihlerini alacaktır. Bu HDP seçmeni için de böyle olacaktır\'\' diye konuştu.

\'BU SÖZLER KENDİ BELEDİYELERİNİN BAŞARISIZLIĞININ İFADESİDİR\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın dün grup toplantısında söylediği \'Kılıçdaroğlu, CHP\'li başkanların yönettiği yerde hayat kalitesinin yüksekliğinden bahsediyor. CHP\'li başkanların yönettiği yerler belediyelerin değil, büyükşehrin veya hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir\'\' sözlerini de değerlendiren Torun, şunları söyledi:

\'\'Devlet sadece Kadıköy\'de, Şişli\'de, Kartal\'da mı yapıyor bunu? Ümraniye\'de, Güngören\'de ve diğer AKP\'li belediyelerde yapmıyor mu? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı kendi ağzıyla aslında CHP\'li belediyelerin başarısını ortaya koyuyor. Sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti\'nin elinde. Hükümette ve ülkenin yönetiminde de şu an kendileri var. O zaman sormazlar mı kendisine Kadıköy, Maltepe, Şişli, Beşiktaş bu kadar başarılı da Ümraniye, Güngören ve Fatih neden bu kadar başarılı değil? Bu tamamen malumun ilanıdır şu anda. Bu sözler kendi belediyelerinin başarısızlığının ifadesidir.\'\'

\'MEHMET ÖZHASEKİ\'NİN BÜTÜN SİYASİ HAYATI KAYSERİ\'DE GEÇMİŞTİR\'

AK Parti\'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki\'nin dünkü açıklamasını da değerlendiren Torun, “Özhaseki geçmişte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Başkanlığı yapmış bir kişi. Tabii, Ankaralılar artık buna karar verecek. Sonuçta bütün siyasi hayatı Kayseri\'de geçmiş ve Kayseri\'de hizmet etmiş ve Kayseri\'den Ankara\'ya transfer edilmiş birini bu doğrultuda değerlendirecektir diye düşünüyorum\'\' dedi.

