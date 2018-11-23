CHP'li Torun: Bütün ilkler belediyelerimiz tarafından hizmete sunuldu

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye'nin en başarılı belediyelerinin CHP'li olduğu olduğunu savunarak "Bütün ilkler CHP'li belediyeler tarafından ilk defa hizmete sunuldu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yerel Seçim İç Anadolu Bölge Çalıştayı'nda konuştu. Bugün yerel yönetimlerde yapılmış ilk ne varsa hepsinin CHP'li belediyeler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Torun, ''Bütün ilkler CHP'li belediyeler tarafından ilk defa hizmete sunulmuştur. Aradığımız aslında en önemli nokta nerede hata yapıyoruz da Türkiye'nin en başarılı belediyeleri bizdeyken bu kanıtlanmış belediyecilik başarımızı Türkiye'nin 4 bir yanına anlatamıyoruz. Yoksa bu işin en iyisini bizim yaptığımızı biliyoruz'' diye konuştu.

"En gelişmiş 10 belediye CHP'de"

''CHP'li belediyeler bugün hükümetin her türlü baskısına ve bu yapının her türlü tehdidine rağmen en iyisini yapıyor'' diyen Torun şöyle konuştu:



''Bunu da zaten geçtiğimiz günlerde İnsani Gelişmişlik Vakfı'nın yaptığı araştırmada da gördük. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Kriterleri'ne göre ilçeler raporları içerisinde en gelişmiş belediyelerin arasında ilk 10 belediye CHP'li belediyelerden oluşmakta. Ve sıralamaya baktığımızda ilk 10 CHP'li belediyeler ama o ilk 10'un altındaki belediyelerin de önemli bir çoğunluğu yine CHP'li belediyelerden oluşuyor. CHP olarak en beceriksiz belediye hizmeti alan vatandaşlarımıza neden el uzatamıyoruz? İşte el uzatamadığımız yerlerden il ve ilçe olarak temsilciler bugün burada."

"Biz ilhamımızı Atatürk'ten alıyoruz"

CHP'nin İç Anadolu'nun büyük bir kesiminde kanıtlanmış başarılı belediyecilik başarılarını anlatamadığını vurgulayan Torun, ''Bunu anlatmak mümkün değil mi ya da imkansız mı? Bakın Sivas'tan temsilcilerimiz bugün burada. Milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşımızın en büyük hamlelerinden birinin yani Sivas Kongresi'nin yapıldığı yer. O Kongreyi Sivas'ta yapanların inancı dururken imkansız diye bir şey söz konusu mu? Biz ilhamımızı İstanbul bütün ihtişamı ile orada dururken Ankara'yı Başkent olarak seçen ve bu bozkırda bir hayali gerçek yapan Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Yoksa İstanbul'u Başkent yapmak işin en kolayıydı. Ama vatanın bölünmez bütünlüğü, dirliği ve düzeni için en stratejik hamle Ankara'yı Başkent seçmekti. Atamız öyle yaptı. Zordu ancak başardı. Burada sıfırdan Türkiye'nin başkentini inşa etti. Kayseri'yi, Aksaray'ı, Yozgat'ı, Kırşehir'i, Çankırı'yı almak çok zor diye unutacak mıyız?'' diye konuştu.

"İşimiz suçlamak değil bize oy vermeyen vatandaşı anlamak"



Torun, mermeri delenin suyun şiddeti değil damlaların sürekliliğinin olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: ''İç Anadolu'da maalesef oylarımızın çok düşük olduğu yerlerde bu lafı hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Eğer hep birlikte aynı tekrarı yaparsak başarılı olamamamız için hiç bir neden yok. Halkı ‘neden bunu görmüyorsun?' diye suçlamak bizim işimiz değil. Bizim işimiz talanın değil halkın yanında olduğumuzu sabırla ve ısrarlı bir şekilde anlatmak. Bir yandan ekonomik krizi bir yandan yaşanmaz hale gelen kentler bizi göreve çağırıyor. İnsanlar mutsuz. Bu mutsuzluğun nedeni ise AK Parti'nin politikaları olabilir. Onlar buna rağmen hala AK Parti'ye oy da veriyor olabilirler. Bizim işimiz suçlamak değil onları anlamak. Bizim işimiz dertlere derman olmak.'' (DHA)