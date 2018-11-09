CHP'li Torun: AKP belediyeciliği bitti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin vatandaşların derdine derman olduğunu ve rakipsiz hizmetler verdiğini savunarak "Artık lale devri bitti, kır çiçeklerinin devri yaklaşıyor. Bu ilkbahar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 yıldır kara kış yaşayan kentlerimiz 25 yıl sonra ilk kez ilkbaharı yaşayacak" dedi.

"Yerel seçim doğru aday ve güçbirliğiyle kazanılır"

Giresun Vahit Sütlaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Karadeniz Bölge Toplantısı'na katılan CHP'li Torun, burada yaptığı konuşmada, Türkiye tarihini değiştirecek bir yerel seçim için ezber bozan bir iş modelini paylaşacaklarını söyledi. Yerel seçimin ne tek başına partiyle, ne tek başına adayla ne de tek başına kampanyayla kazanılabileceğini ifade eden Torun, yerel seçimin hem güç birliği yapmış bir partiyle, hem doğru seçilmiş adayla, hem de en doğru şekilde işleyen bir kampanyayla kazanılabileceğini kaydetti.

Son 4 buçuk yılda ikisi referandum olmak üzere 6 seçim, bir darbe girişimi ve OHAL dönemi yaşandığını ifada eden Torun, Yılmadınız, eğilmediniz ve tüm gücünüzü halkın sevgisinden alarak bugünlere alınlarınızın akıyla geldiniz" dedi.

Torun, herkesin derdine derman olacaklarını da belirterek, "AKP belediyeciliği bitti, bunu her alanda görüyoruz. Hepimizin amacı vatandaşın derdine derman olmaktır. Biz derman belediyeciliğini öne çıkararak herkesin derdine derman olacak çözümleri hep birlikte üreteceğiz" dedi.

"Artık lale devri bitti, kır çiçeklerinin devri yaklaşıyor"

Kara kış yaşayan belediyelerin artık ilk kez ilk baharı yaşayacağını da dile getiren Torun, şöyle konuştu:

"Betondan herkes yıldı, göstermelik hizmetlerden herkes bıktı, trafik terörü, kirlilik, tıkanmışlık ve baskılar herkesin canına tak etti. Vatandaşın derdi çok, dertlerine derman olacak bir muhatapları yok. AKP yalanla, palavrayla, tarihi kötüleyen efsanelerle iktidara tutunmaya çalışıyor. Ama harç bitti, yapı paydos. Artık lale devri bitti, kır çiçeklerinin devri yaklaşıyor. Bu ilkbahar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 yıldır kara kış yaşayan kentlerimiz 25 yıl sonra ilk kez ilk baharı yaşayacak. Vatandaşın derdine derman olan belediyelerimizin rakipsiz hizmetleri tüm Türkiye'ye yayılacak."

"Çok güzel şeyler olacak"

Torun, konuşmasını, "Siyasi parti ayrımlarını bırakıp, geçmişte kime oy vermiş olursa olsun herkesle, Türkiyemizin her vatandaşıyla ittifak yapacağız. Bizim milletimiz partici değil, harbicidir. Milletimiz doğru konuşanı, samimi konuşanı hemen sahiplenir. Özellikle yerel seçimlerde siyaset en belirleyici ayrım olmaktan çıkar. Yüreğimizi herkese açarak, kimseyi ötekileştirmeden halkımızla el ele vereceğiz. 5 yıldır hiç durmadan yürüdük, şimdi son turda tur bindirmek için koşmaya başlayacağız. Allah'ın izni ve halkımızın takdiriyle bu seçim çok güzel şeyler olacak" diyerek tamamladı.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.