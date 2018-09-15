CHP'li Toprak'tan KRT TV açıklaması: Tamamı yalan

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, KRT TV'yi satın almak için girişimde buluduğu ve kanalla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile tartıştığı iddialarını yalanladı. Toprak, iddiaların asılsız, gerçek dışı ve hayal mahsulü bir senaryodan ibaret olduğunu söyledi.

Erdoğan Toprak, iddialara ilişkin olarak yaptığı açıklamada "KRT televizyon kanalının hissesinin satın alınması konusunda şahsımın girişimlerde bulunduğu şeklinde çeşitli medya organlarında, kaynak belirtilmeksizin dedikodu niteliğinde ortaya atılan hususların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.

Toprak, şöyle devam etti:

"Bu konuda Tuncay Özkan ile aramda geçtiği öne sürülen tartışmalara ilişkin haberler de hayal mahsulü, masa başında üretilmiş, art niyetli ve karalamadan ibarettir. Tamamı yalan olan söz konusu iddiaları üretip yayanların gerçek niyetinin şahsımı yıpratma amaçlı olduğu ortadadır. Adı geçen yayın kuruluşunun sahibini tanımıyorum. Bugüne kadar hiç bir araya gelmedik, programlarına konuk olduğumu dahi hatırlamıyorum. İddia edilen olayların şahsımla ve ilkeli siyaset anlayışımla bağdaştırılması olanaksızdır. Böyle bir ticari faaliyetin içinde hiçbir zaman yer almadım. Bundan sonra da yer almayacağımın bu haberleri yapanlar ve kamuoyunu tarafından özellikle bilinmesini rica ediyorum."