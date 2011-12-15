CHP'li toprak: AKP İş Bankası'nı peşkeş çekmek mi istiyor?

T24- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, ''AKP, İş Bankasının üstüne bu kadar giderek acaba hisselerinin değerini kaybettirip bir gruba peşkeş çekmek mi istiyor?'' diye sordu.





Toprak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir AK Parti yetkilisinin ülke gündemini değiştirmek ve CHP'yi kamuoyu önünde tartıştırmak için ''eski defterleri karıştığını'' savundu.



İş Bankasında Atatürk'ün vasiyeti olan CHP hisselerinin temsili olduğunu belirten Erdoğan Toprak, temettünün Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna aktarıldığını anımsattı.



AK Parti'nin ülke gündemini çarpıtmak amacında olduğunu öne süren Toprak, ''Deniz Feneri davasının üstü örtülmek mi isteniyor'' dedi. Erdoğan Toprak, şunları söyledi:



''Türkiye'nin gündemi; Fransa'nın sözde Ermeni soykırımını kabul etmeyenlere para cezası verilmesini gündemine alması ve 19 Aralıkta bunu oylanacak olmasıdır. Suriye ile savaş noktasına neden gelindiğidir. İran'ın Kürecik'teki füze kalkanını 'vururuz' tehdididir. Van depreminin yaralarının hala neden tam olarak sarılamadığıdır. Cari açık sorununun neden halledilemediğidir. 300 bin öğretmenin neden atanamadığıdır. Cumhurbaşkanı'nın görev süresiyle ilgili iktidar yetkililerinin neden net bir açıklama yapmadığıdır.''



''AKP, İş Bankasının üstüne bu kadar giderek acaba hisselerinin değerini kaybettirip bir gruba peşkeş çekmek mi istiyor?'' sorusunu yönelten Toprak, ''AKP'li yönetici 'CHP kapatılırsa İş Bankası hisseleri ne olacak?' demektedir. Gizli bir ajandası mı var? CHP'nin kapatılacağı imasını nereden çıkartıyor? Bu kaygı verici bir durumdur'' diye konuştu.



Toprak, bir soru üzerine, kimin elinde ne belge, bilgi varsa bunları açıklamasını istedi.