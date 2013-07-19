CHP’li Toprak: AKP döneminde kart sayısı yüzde 900 arttı

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak yaptığı yazılı açıklamasında, 2002 sonunda 6 milyon dolayında olan kredi kartı sayısının, bu yıl itibariyle 56,4 milyona yükseldiğini belirterek, “AKP döneminde kredi kartı patlaması yaşanmış, kart sayısı yüzde 900’ün üzerinde arttı” dedi. Geçtiğimiz yıl kredi kartıyla yapılan harcamaların toplamı 361,3 milyar TL. Bu yıl ki harcama tutarı 5 ayda yüzde 165,3 milyar TL’ye yükseldi. Toprak’a göre, bu 500 milyar TL’yi bulacağı anlamına geldiğini söyledi.

Erdoğan Toprak’ın yazılı açıklaması şöyle:

Hükümetin başında, iktidarda kendisi yokmuş gibi Başbakan sürekli eleştiriyor, tepki gösteriyor. Halka kart almayın, borç almayın, kredi almayın derken, bankalara da komisyon aldıkları, faiz aldıkları için kızıyor. Bu tabloyu düzeltecek tüketiciyi, borçlu vatandaşı, mağduriyetten kurtaracak yasaları çıkartmak, kendi görevi.

Bir haftada kullanılan kredi 2 milyar lira arttı

TBMM’de çoğunluk kendisinde. Bizim getirdiğimiz tüm önerileri reddediyorlar. Tüketici Hakları yasasını yıllardır TBMM gündemine getirmeyen kendisi. Meclis tatile girdikten sonra getiren de yine kendisi. 5-12 Temmuz arasında bir haftalık dönemde tüketici kredileri 1 milyar 766 milyon TL artışla 226 milyar 814 milyon TL’ye yükseldi. Bir haftada kullanılan kredi 2 milyar TL artmış. Yani borç 2 milyar TL artmış.

Geçen yılın sonundan bu yana 6 ayda kullanılan tüketici kredisindeki artış 33 milyar TL. Türkiye’yi borçla yaşayan bir ülke haline getiren, milyonlarca yurttaşımızı kredi ve borç batağına sürükleyen ekonomik politikaların sorumluğu Başbakanın ve AKP’nin omzundadır. Başbakan sorumlu arıyorsa, aynada kendisine baksın”