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15 Temmuz Darbe Girişimi

CHP'li Tezcan'dan mahkemeye dilekçe: MİT belge göndersin, AKP'nin FETÖ'cü genel başkan yardımcısı ortaya çıkacak

Aydınlık, kişinin Yasin Aktay olduğunu iddia etmişti

03 Nisan 2017 20:09

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bir AKP Genel Başkan Yardımcısı’nın Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) “Fethullah Gülen üyesi” diye kayıtlı olduğunu iddia etmesinden sonra açılan davada mahkemeye bir dilekçe sundu. Dilekçede MİT’ten istenecek bir belge ile iddiaya konu olan kişinin kim olduğunun ortaya çıkacağı belirtildi.

Tezcan, 12 Ocak’ta Meclis’te yaptığı bir konuşmada “MİT'in kayıtlarında AKP Genel Başkan Yardımcıları'ndan biri Fetöcü diye kayıtlı. Size sicil kaydını da veriyorum; 563189” demişti. Tezcan’ın bu sözleri üzerine bütün AKP Genel Başkan Yardımcıları dava açmıştı.

Aydınlık’ın haberine göre Bülent Tezcan, mahkemeye şu dilekçeyi sundu:

Aydınlık, Yasin Aktay olduğunu iddia etmişti

Aydınlık, Tezcan’ın Meclis kürsüsünde dile getirdiği MİT’te hakkında FETÖ’cü diye rapor bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı'nın Yasin Aktay olduğunu iddia etmişti. Aydınlık’ın 16 Ocak tarihli haberinde, “Özellikle AKP ve CHP kulislerinde ‘FETÖ’cü AKP Genel Başkan Yardımcısı’nın kim olduğu’ tartışılırken AKP’nin Parti Sözcülüğünü de yapan İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ismi öne çıktı” ifadeleri kullanılmıştı

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