CHP'li Tezcan'dan, Erdoğan'ın sözlerine cevap: 15 Temmuz'da Ankara'ya gelmekten korktunuz!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Açık söylüyorum, net söylüyorum; 15 Temmuz gecesi Bay Kemal'in takımı bizlerle beraber, MHP'li kardeşlerimizle beraber, o FETÖ'cülere karşı yürümediler" sözlerine cevap verdi. Tezcan, "Sizin başbakanınız o saatlerde Ilgaz Tünelinde saklanırken, saklanacak adresler araken, biz Genel Başkanımızın talimatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisindeydik. Henüz hiçbir milletvekili gitmemişken Meclise ilk gidenler bizdik" ifadelerini kullandı.

Yazılı bir basın açıklaması hazırlayan Tezcan, "Herkesin yeni bir yıla huzur, umut ve iyi dileklerle girmeyi arzuladığı ve hazırlandığı bugün Erdoğan yine iftira dolu saldırılarına devam etmiş. Genel Başkanımızın darbe gecesi nerede olduğunu soruyor." diyerek "Sizin Başbakanınız o saatlerde Ilgaz Tünelinde saklanırken, saklanacak adresler ararken, biz Genel Başkanımızın talimatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisindeydik." ifadelerini kullandı.

"Ankara'ya gelmekten korktunuz"

Cumhuriyet'in haberine göre, Tezcan açıklamasında Erdoğan'a "Orada 'tankın üstüne çıkma zamanıdır' diyen bizdik. Siz o tarihte neredeydiniz Sayın Erdoğan? Emrinizdeki onca koruma filosuna rağmen 'güvenlik gerekçesiyle' Ankara’ya gelmekten korktunuz. Genel Kurula katılmadınız. Ankara’ya ancak 4 gün sonra geldiniz” yanıtını verdi.

Erdoğan'a yönelik “Siz o gece devletin koruma ordusu ve kara hava koruma araçlarından oluşan koruma filosu ile kendi can güvenliğinizi sağlama almadan ortaya çıkmamıştınız. Darbe bastırıldıktan, havaalanı güvenliği sağlandıktan sonra Atatürk havaalanına inmiştiniz. Siz koruma filosu ile korunurken Sayın Genel Başkanımız da Bakırköy Belediye Başkanının evindeydi. Koruma filosu falan da yoktu” ifadelerini kullanan Tezcan'ın yazılı basın açıklaması şöyle:

“Sayın Erdoğan sizin Başbakanınız o saatlerde Ilgaz Tünelinde saklanırken, saklanacak adresler ararken, biz Genel Başkanımızın talimatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisindeydik. Henüz hiçbir milletvekili gitmemişken Meclise ilk gidenler bizdik. Orada “tankın üstüne çıkma zamanıdır” diyen bizdik. Mecliste parti ayrımı gözetmeksizin birlikte sabaha kadar bombaların altında direnenler bizlerdik. Genel Başkanımız 16 Temmuz günü, havayolları kapalı olduğu halde bütün imkanları zorlayarak İstanbul’dan Ankara’ya karayoluyla gelip TBMM genel kuruluna katılmış ve darbeye karşı konuşma yapmıştır. Siz o tarihte neredeydiniz Sayın Erdoğan? Emrinizdeki onca koruma filosuna rağmen “güvenlik gerekçesiyle” Ankara’ya gelmekten korktunuz. Genel Kurula katılmadınız. Ankara’ya ancak 4 gün sonra geldiniz. Güvenlik önlemi alma hakkı sadece sana mı ait Sayın Erdoğan? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk andan itibaren darbeye karşı duruşu vicdan ve izan sahibi herkes tarafından çok iyi bilinmektedir. Kendileri için, devletin koruma ordusu, koruma filoları ile havada ve karada korunmalarına karşın 4 gün başkente gelememeyi mubah görenler, tünelde ya da havaalanı hangarlarında saklanmayı konu etmeyenler, ana muhalefet partisi genel başkanının o geceyi bir belediye başkanının mütevazı evinde geçirmesine laf söylemektedir. Bu kuşkusuz izan yokluğu değil sadece vicdan körlüğüdür.”