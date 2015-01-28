CHP'li Tezcan'dan Bakan Bozdağ'a: Allah bu ülkeyi sizin vatan sevginizden korusun

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın MİT TIR’larıyla ilgili “MİT TIR’larıyla ilgili konu bana göre, hukukun bilerek ve isteyerek çiğnendiği, kötüye kullanıldığı bir hadisedir. Ben ihanet olarak görüyorum Türkiye ve Türkiye'nin hukukuna” sözlerine tepki gösterdi. Tezcan yaptığı yazılı açıklamada “Allah bu ülkeyi sizin vatan sevginizden korusun” dedi.

Tezcan şunları kaydetti :

“Adalet Bakanı yasadışı dışı silah sevkiyatına arka çıkmanın terör suçu olabileceğini kendisi ifade etmiştir. MİT TIR’larında yasa dışı örgütlere silah sevk edildiği açıkça ortaya çıkmıştır. Silah dolu kamyonları haber alan savcılar, soruşturma yapmayıp ne yapacaktı? Asıl vatana ihanet, bunları soruşturmak değil, bu silahları sevk etmek, sevk edene refakat etmek, terör örgütlerine silah temin etmek, soruşturmaya müdahale edip kapatmaya çalışmaktır.

Sayın Bakan hakkında düzenlenen fezleke, soruşturmaya müdahale ettiğine ilişkindir. Ancak kendisi bunu “terörden dolayı soruşturma açıldığı” şeklinde ifade etmiştir. Aslında yaptığının terör örgütüne destek olduğunu da bu şekilde ikrar etmiştir.

Allah bu ülkeyi sizin vatan sevginizden korusun”

Bozdağ ne demişti?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün MİT TIR’ları ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

“Şu anda Türkiye'de soruşturması ve yargılaması farklı herhangi bir suç yoktur. Dolayısıyla 'özel yetkili bir mahkemenin kurulduğunu' söylemek fevkalade büyük bir çarpıtma olur. Yürüyen çalışma sadece ihtisaslaşmayı temin etmenin bir çalışmadır. Bu da insanların lehine olan bir çalışmadır."

MİT tırlarıyla ilgili konu bana göre, hukukun bilerek ve isteyerek çiğnendiği, kötüye kullanıldığı bir hadisedir. Ben ihanet olarak görüyorum Türkiye ve Türkiye'nin hukukuna.

Reyhanlı'da bir terör saldırısında onlarca vatandaşımız şehit oldu ve onlarcası da yaralandı.Hatay, Reyhanlı, özel yetkili savcılık bakımından Adana'ya bağlı. Bu soruşturmayı yapanlar TIR'a gittiler, Kırıkhan'da gittiler, başka yerde TIR'ın üzerine çıktılar, ellerindeki kameralarla görüntüler çektiler ama Hatay Reyhanlı'da bu kadar insanımız hayatını kaybetti, bunlardan hiçbirisi Adana'dan kalkıp olay yerinde bir inceleme yapmadı. Çok ilginç.

Bütün bunların sebebini vatandaş olarak, Adalet Bakanı olarak soruyorum. Sadece muhbiri doğru yerine koyup, hareket eden, kanunu bir tarafa atıp, kendi keyfine göre hareket etmesini sağlayan güç nedir, kimden bu talimatı aldılar? Anayasa, yasa bu yetkiyi vermiyor. Neden yapıldı bu kanun çiğnemeleri? Türkiye'yi teröre yardım eden bir ülke olarak göstermek için yapılmıştır, birinci nedeni budur.

İkinci nedeni Türkiye'nin Başbakanlığını, hükümetini uluslararası mahkemelerde yargılatacak bir süreci başlatmak, orada yargılanmasını sağlamak. Üçüncü bir nedeni de MİT uluslararası bir boyut kazandı. Türkiye'nin istihbarat teşkilatına güvenenlere bir mesaj verilmek istendi. 'Siz Türklere güvenmeyin, onlar kendi ülkelerinde bir yerden bir yere TIR dahi sevkedemiyorlar' dedirtmek gibi birtakım hedefleri var. Bunların her biri bu ülkeye ihanettir.

MİT tırları hadisesi bu ülkenin anayasa, yasasına ve hukuka bağlı vicdanla hareket eden bir yargı görevini yapacağı bir iş ve işlem asla değildir. MİT TIR'ları hadisesini ülkeye dönük bir ihanet olarak gördüğümü her zaman ifade etmek isterim. Milletimiz de bunu görmüştür, hukuku bir kılıca çevrilmesine yargı görevi yapan da olsa bu, buna asla biz müsaade etmeyiz. Bizim demokrasimiz de hukuk devleti anlayışımız da buna müsaade etmez, etmesi de mümkün değildir."

Benimle ilgili terörden soruşturma başlattılar. Terörle yetkili savcı, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı hakkında terörle ilgili dosya açtı. Düşünün, Adalet Bakanı'na terörist muamelesi yapan bir anlayış. Bu, bakana terörist muamelesi yapmaktır. Bu, böyle bir şey olabilir mi? Adalet bakanları, savcıları her zaman aramıştır."