CHP'li Tezcan'dan "AKP yurt dışındaki seçmen kütükleriyle oynamaya hazırlanıyor" iddiası

CHP milletvekili Bülent Tezcan, AKP’nin anayasa önerisinin Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında, hükümetin Nüfus Yasası'nı değiştirerek yurt dışında bulunan ve konsolosluklarda adres kaydı olmayanların seçmen kütüklerine yazılmasına yönelik bir hazırlık içinde olduğu bilgisinin geldiğini belirtti. Tezcan, "Anayasanın 67. maddesi açısından muvazalı bir yöntemle bu tip seçim kanunlarını etkileyecek durumları uygun bulmayız” dedi. Öte yandan Teklifin Genel Kurul'daki oylaması sırasında AKP’nin "fire çıkmaması için milletvekillerinden kullanılmayan oyları" toplayacakları iddia edilirken CHP’nin buna karşı hamlesi ise oy kabinleri önünde "etten duvar" örmek olacak.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, CHP’li Bülent Tezcan, hükümetin Nüfus Yasası’nı değiştirerek yurt dışında bulunan ve konsolosluklarda adres kaydı olmayanların seçmen kütüklerine yazılmasına yönelik bir hazırlık içinde olduğu bilgisinin geldiğini vurgulayarak, "Bunun bir torba kanuna monte etme girişimi olduğu haberini alıyoruz. Türkiye’de adres kaydı olmayanların kütüğe yazımı mümkün değilken yurt dışındakileri bu şekilde kütüğe yazılması anlamına geliyor. Anayasanın 67. maddesi açısından muvazalı bir yöntemle bu tip seçim kanunlarını etkileyecek durumları uygun bulmayız” dedi. Başbakan Yıldırım’ın milletvekillerinin anayasa önerisiyle ilgili itirazları üzerine “Bunu MHP ile yapıyoruz” dediği şeklinde haberler olduğunu anımsatan Tezcan, “MHP dayatması olduğu gibi bir anlam çıkıyor. Yarın acaba AKP, yeni bir aldatılmışlık hikayesinin altyapısını mı hazırlıyor” diye konuştu.

CHP, sandıkta nöbet tutacak

Anayasa değişiklik teklifinin Meclis Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye başlanmasının ardından partiler arasındaki görüşmeler de sıklaştı. CHP’li milletvekillerinin MHP’li milletvekilleriyle bizzat temasa geçerek "Meclis Genel Kurulu’ndaki oylamada MHP’lilerin ‘hayır’ oyu kullanmaları yönünde iknaya çalıştıkları" kaydedilirken, CHP’nin bire bir yapılan bu görüşmelerde özellikle MHP’lilere, "bu anayasa değişikliğinin referandumdan geçmesi halinde Türkiye’nin bölünmeye doğru gideceği vurgusunun yapıldığı" belirtildi. Teklifin genel kuruldaki oylaması sırasında AKP’nin "fire çıkmaması için milletvekillerinden kullanılmayan oyları" toplayacakları belirtilirken, CHP’nin buna karşı hamlesi ise oy kabinleri önünde "etten duvar" örmek olacak.

CHP geçen hafta gerçekleştiridiği parti meclisi (PM) ile kapalı grup toplantısında, komisyon ve sonrasında genel kurulda görüşülecek anayasa değişikliği teklifine ilişkin yol haritasını belirlemişti. Buna göre, CHP’liler, AKP ve MHP milletvekillerini başkanlık sistemine karşı parlamenter demokratik sistem konusunda iknaya çalışacak, barışçıl bir dil kullanacak, gerginlikten uzak duracaktı. Ayrıca toplantıda alınan kararla CHP, teklifin genel kurulda oylama aşamasına gelmesi durumunda oylamanın kapalı yapılması, hiçbir vekilin oyunun diğer tarafından görülememesi için önlem alma kararı vermişti. Teklifin Meclis Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye başlanmasının ardından CHP de PM’de aldığı karar üzerine harekete geçti.

Vekillere ziyaret

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, CHP’li milletvekilleri, MHP’li milletvekillerini Meclis’teki odalarında bire bir ziyaret ederek, “hayır oyu” kullanmaları yönünde ikna etmeye çalışıyor. CHP’li milletvekillerinin, ikili görüşmelerde, MHP’li milletvekillerine, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin önceki yıllarda başkanlık sistemine karşı yaptığı açıklamaları anımsatıyorlar. Görüşmelerde özellikle, Bahçeli’nin, bir seçim mitingindeki, “Bizim Saray’da anlaştığımız namertçe söylendi. İlk aşamada partili cumhurbaşkanlığına evet dediğimiz, başkanlık sistemine sıcak baktığımız soysuzca iddia edildi. Hatta benim Cumhurbaşkanı kanalıyla Saray’da buluştuğum, bir evde görüştüğüm, kurultayın yapılmamasına karşılık Başbakanlık’a tamam dediğim, yeni anayasaya boyun eydiğim fısıltıdan öte yüksek sesle dile getirildi. Yargıtay kararı açıklandıktan sonra bu alçak sözleri dolaştıranlarda yüz olmadığı için özür dilemediler. Köşe bucak saklanmayı tercih ettiler” şeklindeki sözlerine atıfta bulunan CHP’lilerin, “Bu teklif Türkiye Cumhuriyeti’ni bölünmeye götürür. Tek adam sistemi doğurur” diyerek, MHP’lileri “hayır oyu vermeye ikna etmeye çalıştığı” dile getirildi.

Ancak, CHP’li milletvekillerinin bu görüşleri karşısında ise MHP’li milletvekilleri, oylamada ne yönde oy kullanacaklarına yönelik “renk vermiyor.” Görüşmelerde MHP’li milletvekillerinin de CHP’li milletvekillerine, “15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı, Türkiye’nin bir beka sorununun bulunduğu, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin de bu nedenle anayasa değişikliği ile ilgili konuşmalar yaptığı, MHP’nin olduğu yerde asla Türkiye’nin bölünmeye gidemeyeceği” tezlerini anlattıkları ifade edildi. MHP’lilerin görüşmelerde CHP’lilere, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlık sistemiyle ilgili olarak yaptığı konuşmalardaki “Cumhurbaşkanı’nın mevcut anayasadaki sınırları dışına çıkarak, fiili bir durum yarattığına” ilişkin sözlerine atıfla, “Fiili durum devam mı etmeli” sorusunu sordukları, CHP’lilerin ise “Meclis Genel Kurul’daki oylamada eğer referandum için hayır kararı çıkarsa, o zaman Bahçeli’nin dediği olur, Erdoğan mevcut anayasadaki sınırlarına çekilir. Parlamenter sistemin de böylece devamı sağlanır” yanıtını verdikleri dile getirildi.

Etten duvar örecekler

Genel kuruldaki oylaması sırasında AKP’nin “fire çıkmaması için milletvekillerinden pul toplayacakları” ileri sürülürken, CHP’nin ise AKP’lilerin bu hamlesine karşı hamlesi ise oy kabinleri önünde etten duvar örmek olacak. MHP’lilerin teklife “hayır” diyebilmesinin ise tek bir yolunun bulunduğu Meclis kulislerinde değerlendiriliyor. Bunun da oylamada boş zarf atmak olduğu ileri sürülüyor.