CHP'li Tezcan: Üçlü zirvenin sonuç bildirgesinde terör örgütleri sayılırken PKK, PYD  ve YPG'den bahsedilmemiştir 

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Ankara\'daki Suriye konulu üçlü zirveye ilişkin, \"Yayınlanan resmi sonuç bildirgesinde terör örgütleri sayılırken PKK, PYD ve YPG\'den bahsedilmemiştir. İşbirliği konusunda teyit edilen terör örgütleri işbirliği yapılması mücadele için işbirliği yapılması teyit edilen terör örgütleri sayılırken DEAŞ, El Nusra, El Kaide veya DEAŞ ile bağlantılı yapılardan bahsedilmiştir. Bu ifadeleri niye koyamadın Putin mi Ruhani mi itiraz etti? Bu bildirini hesabını herhalde millete vermek zorunda olan sayın Erdoğan\'ın kendisidir\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

\"OHAL YETKİLERİ OLMADAN BIRAKIN YÖNETMEYİ İKTİDARLARININ DAHİ GÜVENCE ALTINDA OLMADIĞINI GÖRÜYORLAR\"

OHAL\'in yeniden uzatılacağı tartışmalarına ilişkin Tezcan, \"OHAL yetkileri olmadan bırakın yönetmeyi iktidarlarının dahi güvence altında olmadığını görüyorlar. O nedenle OHAL bağımlısı bir iktidar Türkiye demokrasisini yok etmiştir. O demokrasiyi yeniden güçlü bir şekilde tesis etme siyaset kurumunun önündedir. Onu da inşallah biz tesis edeceğiz\" dedi.

\"3 DAKİKAYA KONUŞMALARI İNDİRGEMEK DEMEK MİLLETVEKİLLERİNE KONUŞMAYIN DEMEKTİR\"

Tezcan, \"Dün TBMM tarihine bir ayıp, kara leke düşülmüştür. TBMM\'de iktidar bloğuna mensup milletvekillerinin parmak kaldırmaları ile milletvekillerini görüşmeler sırasında konuşma hakları iç tüzüğe, Meclis teamüllerine aykırı olarak demokrasiye aykırı olarak kısıtlanmıştır. 3 dakikaya konuşmaları indirgemek demek milletvekillerine konuşmayın demektir. TBMM\'de milletvekillerin konuşmasından rahatsız olan bir tek adam düzeni ile karşı karşıyayız. Parlamentoyu devre dışı bırakan bir tek adam düzeni ile karşı karşıyayız. İktidar bloğu AK Parti ve onun kuyruğuna takılan MHP yönetim kadrosunun oluşturduğu iktidar bloğu Türkiye\'de fiilen TBMM\'yi etkisizleştirip yok etme peşindedir. Bu basit bir Parlamento organının yok edilmesi değildir bu milli iradenin yok edilmesidir. Konuşmalar kısıtlanarak milli irade yok edilmiştir\" diye konuştu.

\"ÜÇLÜ ZİRVENİN SONUÇ BİLDİRGESİNDE TERÖR ÖRGÜTLERİ SAYILIRKEN PKK, PYD VE YPG\'DEN BAHSEDİLMEMİŞTİR\"

Ankara\'daki Suriye konulu üçlü zirveye ilişkin Tezcan, \"Yayınlanan resmi sonuç bildirgesinde terör örgütleri sayılırken PKK, PYD ve YPG\'den bahsedilmemiştir. İşbirliği konusunda teyit edilen terör örgütleri işbirliği yapılması mücadele için işbirliği yapılması teyit edilen terör örgütleri sayılırken DEAŞ, El Nusra, El Kaide veya DEAŞ ile bağlantılı yapılardan bahsedilmiştir. Bu ifadeleri niye koyamadın Putin mi Ruhani mi itiraz etti? Bu bildirini hesabını herhalde millete vermek zorunda olan sayın Erdoğan\'ın kendisidir\" dedi.

\"ŞEKER İTTİFAKI, BU GAYRİ MİLLİ İKTİDARI, YERLE BİR EDECEKTİR\"

Tezcan, \"Yarın Çorum\'da büyük bir miting yapılacak saat 11\'de genel başkanımız da orada olacak. Gerçek anlamda milletin buluşacağı yer olacak. Vatan ittifakıdır. Parti bayrakları taşımadan milletin servetini korumak için yapılan bir miting. Milli olmanın yolu şeker fabrikalarına sahip çıkmaktan, Amerikan tekellerine kendi çiftçisini teslim etmemekten geçer. Şeker fabrikalarını satan anlayış gayri milli anlayıştır. Bu milli ittifak, şeker ittifakı, bu gayri milli iktidarı, yerle bir edecektir. Alın terini korumak için millet ile ele ele yürüyeceğiz\" ifadelerini kullandı.

\"GENEL BAŞKANIMIZ TSK VE MİLLETİN DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ŞIMARIKLIK YAPMAYI YAKIŞTIRMAYACAK BİR GENEL BAŞKAN\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bazı sanatçılarla birlikte sınıra gitmesi ve sonrasındaki tartışmalara ilişkin bir soru üzerine Tezcan, \"Bizim genel başkanımız TSK ve milletin değerleri üzerinden şımarıklık yapmayı kendisine yakıştırmayacak bir genel başkan. Kendileri şımarıklıklarını bizlere bulaştırmaya çalışmasınlar\" dedi.



