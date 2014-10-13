CHP'li Tezcan tutanaklarla konuştu: Bu hükümetin vatana ihaneti tescillenmiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Türkiye’nin IŞİD’e destek verdiğini söyleyenlere sesleniyorum; elinizde belge varsa çıkın ortaya koyun. Yoksa bu ülkeye ihanet etmeyin.” diyen Başbakan Ahmet Davutoğlu’na “Hükümetin IŞİD’e yardım ettiğine” dair tutanaklarla yanıt verdi. Tezcan “Bu hükümetin vatana ihaneti tescillenmiştir” ifadelerini kullandı.

Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ve Efeler İlçe Başkanı Bayram İnce ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Bülent Tezcan, “Geçmişinde ihanet konusunda hayli zengin siyasi sicile sahip olanlar, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu‘nun vatanseverliğini test edecek, tartacak kalibrede değildir” dedi.

DHA’da yer alan habere göre, Bülent Tezcan, hükümet kanadından gelen ‘Vatana ihanet’ suçlamalarına Adana’da durdurulan TIR’lar için düzenlenen ‘Gizli’ ibareli ifade tutanaklarıyla cevap verdi. Hükümetin vatana ihanetinin belgelendiğini ileri süren Tezcan, şöyle konuştu:

“Hatırlayalım; hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı çıkıp ‘Türkiye hükümetinin IŞİD’e yardım ettiğinin elinizde belgesi var mı? Varsa açıklayın. Eğer açıklamazsanız vatan hainisiniz’ diye vatanseverliğinden hiç şüphe duyulmayan CHP ve genel başkanımıza hakaret edecek ölçüsüzlüğün içerisine girmişlerdir. İhanetin belgesi vardır. Söylediğimiz her sözün belgesi vardır. Türkiye’de 3 yıldan bu yana bu hükümet Ortadoğu’daki mezhep çatışmasının parçası olma konusunda çok özel bir çaba harcamıştır. Ortadoğu cehenneminin içerisine maalesef Türkiye sürüklenmiştir. Ne yazık ki geldiğimiz noktada 40′a yakın, içerisinde şehit polislerimizin de olduğu vatandaşımızı kaybettik.”

Basın toplantısı esnasında Adana’da durdurulan TIR’ları arama izni veren savcının ifade tutanaklarını, TIR’ların şoförlerinin ifadeleri ile TIR’ların içerisindeki malzemelerin tutanaklarını gösteren Bülent Tezcan, şöyle devam etti:

“İhanetin belgesi var, hem de resmi belge. Bu gösterdiğim Türkiye Cumhuriyeti Adana Savcısı Aziz Takçı’nın askeri savcılıkta verdiği resmi ifade tutanağıdır. Bu helvacı kağıdı, sokaktan toplanmış bir belge değildir. Adana’da görev yapan Cumhuriyet savcısının Genelkurmay Askeri Savcılığı’nda soruşturma sırasında verdiği imzalı resmi ifadesidir.

Kırıkhan’da çevrilen TIR’lara terör örgütüne silah taşınıyor ihbarı üzerine soruşturma yapılıyor ve savcı arama izni veriyor. Arama için gidildiğinde devletin vali, içişleri bakanı, adalet bakanı ve başbakana kadar uzayan bir silsile aramayı durdurmak üzere müdahale ediyorlar. ‘Bunlar MİT’in TIR’ı’ deniyor. Peki niye aratmıyorsunuz? Çünkü içinde silah var. Aradan 19 gün geçiyor bu kez yine bir başka ihbar ‘El Kaide ve diğer terör örgütlerine silah götürülüyor’ diye ihbar ediliyor Adana Savcılığı’na. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin IŞİD’e ve El Kaideye silah sağladığına dair belgeniz var mı? diyen Başbakana gösteriyorum. Bu devletin resmi belgesi, savcının verdiği arama kararıdır.”