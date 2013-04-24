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Politika

CHP’li Tezcan: PKK, bölgede örgüte katılım çağrısı mı yapıyor?

Tezcan: sürecin sonunda örgütün yasallaşacağı, eyalet sisteminin kurulacağı ve bu çerçevede örgüte katılan üyelerin resmi güvenlik görevlisi olarak sigortalı ve sosyal güvenceli şekilde işe başlayacağı belirtilmektedir

24 Nisan 2013 21:39

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, PKK’nın Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ‘eyalet sistemi kurulacağı’ gerekçesiyle örgüte katılım çağrısı yaptığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı. “Bu iddialar doğru mudur” sorusunu İçişleri Bakanı Muammer Güler’e yönlendiren Tezcan, bu çağrıdan Emniyet istihbaratının da haberdar olduğunun ifade edildiğine dikkat çekti. Tezcan’ın TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

 

Çözüm süreci diye adlandırılan süreç devam ederken bölgede önemli gelişmeler olduğu konusunda ciddi istihbarat bilgilerinden söz edilmektedir.

Terör örgütü PKK’nın Güneydoğu Anadolu Bölgesinde örgüte katılım çağrısı yaptığına ilişkin ciddi iddialar bulunmaktadır.

Yapılan çağrıda, sürecin sonunda örgütün yasallaşacağı, eyalet sisteminin kurulacağı ve bu çerçevede örgüte katılan üyelerin resmi güvenlik görevlisi olarak sigortalı ve sosyal güvenceli şekilde işe başlayacağı belirtilmektedir.

PKK’nın yaptığı bu çağrıyla örgüte yeni kişilerin katıldığı da vurgulanmaktadır.

Bunun yanı sıra terör örgütünün yaptığı katılım çağrısından Emniyet istihbarat birimlerinin de haberdar olduğu ifade edilmektedir.

-Tarafınıza bu iddialar ulaşmış mıdır?

-Bu iddialar doğru mudur?

-Şayet doğruysa herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

-Yapılmadıysa sebebi nedir?

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