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Politika

CHP’li Tezcan: Öcalan da gizli tanık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Ergenekon davasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı

22 Kasım 2012 21:27

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Ergenekon davasının gizli tanıklarından birinin Abdullah Öcalan olabileceğini söyledi.
 
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Silahsız 33 erin şehit edilmesinin sorumlusu Şemdin Sakık'ın gizli tanık olduğunun ortaya çıktığını hatırlatan Tezcan, "Bugüne kadar ulusalcıları tasfiye amaçlı bir tertip ve kurgu olduğu ısrarla vurgulanan Ergenekon davasının gizli tanıklarından biri de Abdullah Öcalan'dır" dedi.
 
Tezcan, PKK'yı yöneten liderlerin tanıklığında onunla mücadele edenlerin yargılandığı bir noktaya gelindiğini belirtti.

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