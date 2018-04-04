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Politika

CHP'li Tezcan: Millet olmanın gereğini yerine getireceğiz

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, "Türkiye'nin güvenliği için şehitlerimizin kanının aktığı her yerde, millet olarak o acıyı da beraber yaşayacağız

04 Nisan 2018 18:39

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, \"Türkiye\'nin güvenliği için şehitlerimizin kanının aktığı her yerde, millet olarak o acıyı da beraber yaşayacağız. Ülkenin güvenliği için dayanışma halinde, millet olmanın gereğini yerine getireceğiz\" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, partisinin seçim çalışmaları kapsamında, Adıyaman İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. CHP\'li Tezcan\'a, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse ve partililer eşlik etti. Burada partililere hitap eden Tezcan, son dönemde \'hamaset edebiyatı\' yapıldığını savunarak, \"Türkiye\'nin güvenliği için şehitlerimizin kanının aktığı her yerde millet olarak o acıyı da beraber yaşayacağız birlikte el ele tutuşup, ülkenin güvenliği için birlikte dayanışma halinde millet olmanın gereğini yerine getireceğiz; ama hiçbir zaman devletin Cumhurbaşkanlığı makamını şımarıklık makamı haline getirmeyeceğiz. \'Afrin\'de destek veriyorum\' derken, orayı tiyatro sahnesine çevirmek, devletin tepesinde oturanların bile hakkı da değildir haddi de değildir. Şımarmayacaksınız, milletin asaletine uygun hareket edeceksiniz\" diye konuştu. 
CHP\'li Tezcan, daha sonra Gölbaşı Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret edip, kendisine ikram edilen çiğ köfteyi yedi. Tütüncü esnafını ziyaretinde de konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, şunları söyledi: 
\"Gerçek bir milli olmak nereden geçer. Milli olmak anlı terleyerek, sabahın köründe kalkıp, çocuğunun rızkını tarlada toprakta bu tütünden çıkarmak isteyen çiftçisinin altın değerindeki milli tütününe sahip çıkmaktan geçer. Milli ittifak tütünün etrafından geçer, milli ittifak şeker pancarının etrafından geçer, milli ittifak pamuğun etrafında olacak, yerli buğdayın etrafında olacak, yerli mısırın etrafında olacak, kendi çiftçisini kucaklayan kendi çiftçisinin önünde saygıyla eğilen hükümet olduğu zaman memlekette o zaman gerçekten milli bir hükümet, milli bir ittifak olmuş olacak\" 

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