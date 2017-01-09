CHP'li Tezcan: KHK'yla adres bildirimi yapmadan oy kullanma getirildi; sandık güvenliği ortadan kalkıyor

AKP, anayasa değişikliği önerisini 15 gün içerisinde Genel Kurul'dan geçirmeyi planlarken olası referandum için hazırlıklara başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, yurt dışında sandık güvenliğinin kontrolsüz hale geleceği uyarısında bulundu.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Tezcan, "KHK ile getirilen düzenlemeyle, adres bildirimi yapmadan oy kullanma getiriliyor. Bu kontrolsüz bir hale getirir, mükerrer oy kullanmanın önü açılır. Sandık güvenliği ortadan kalkar. Seçim yasalarında yapılan değişiklikler 1 yıl içinde gerçekleştirilen seçimlerde uygulanamaz. Ancak hukuk dolanılarak bu yapılmaya çalışılıyor" dedi.

680 sayılı KHK ile adres kaydı olmadığı için oy kullanamayacak yurt dışındaki 1 milyon seçmenin referandumda oy kullanabilmesi için düzenleme getirildiği belirtildi.