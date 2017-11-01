CHP'li Tezcan, 'faşist diktatör' sözlerinin arkasında: Siyasi bir tespit

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği 'faşist diktatör' sözlerinin siyasi bir tespit olduğunu belirterek, "Saldırarak susturacaklarını sanıyorlarsa yağma yok. Bu sözleri söylemenin bir bedeli olduğunu biliyoruz. Bunu göze alarak çıkıp söyledik" dedi.

Tezcan, "Türkiye'de yaratılan faşist diktatörlük ortamından rahatsız olan AK Partili bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları var. Ama konuşamıyorlar. Onlar adına da konuşuyoruz. Biz konuştukça yürekleri soğuyordur. Türkiye'de demokrasi yok. Bu rejimin adı; faşist diktatörlük diyoruz. Millet rejimin adını bilecek. Anlatacağız ne olduğunu. Bu rejimin adı faşizm değilse nedir? Bizim bildiğimiz gördüğümüz faşizmdir. Bunun sorumlusu olan temsil eden de faşist diktatördür. Alınacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Saldırarak susturacaklarını sanıyorlarsa yağma yok"

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası konuşan Tezcan, şunları söyledi:

"Öyle saldırarak susturacaklarını sanıyorlarsa yağma yok. Gerçeği söylemeye devam edeceğiz. Ne demişim 'AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan faşist diktatördür' demişim. Hatta sizin anlayacağınız dilden 'diktatörün şeddelisidir' demişim. Sözlerim siyasi bir tespittir. Demokrasi için ödenecek bedel neyse bunu ödeyeceğiz. Ama siz de demokrasiyi katletmenin bedelini ödeyeceksiniz. Biz diyoruz ki bu rejimin adı faşist diktatörlüktür. Bunu millete anlatacağız. Tarih bunun örnekleri ile dolu.”

"Davaların adını Erdoğan koyuyor"

"FETÖ'ye karşı mücadele eden aydınlar, gazeteciler tutuklu ama FETÖ'yle kol kola olanlar dışarıda" diyen Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Davaların adını Erdoğan koyuyor. Cumhuriyet, Sözcü, gazeteciler, aydınlar herkes tek merkezden talimatla suçlu olarak hâkim önüne çıkıyor. Bu yönetim faşist diktatörlük değildir de nedir? Belediye başkanları tehdit ve şantajla görevden alındı. Mafyatik yöntemler faşizm yöntemi değil mi? Bir korku yönetimi hâkim oldu. Hâkim karar vermeye korkuyor. Gazeteci yazmaya, siyasetçi konuşmaya korkuyor. Konuşmaya devam edeceğim. Korkanların dili olacağım. Onlar adına diktatörlüğün karşısına durmaya devam edeceğiz."

"Tarihin çöplüğüne gidecek birisi varsa kendilerinin genel başkanıdır"

Tezcan, "Tarihin çöplüğü diktatörler ile doludur. Diktatörlere karşı mücadele eden demokrasi kahramanları ise her zaman tarihin şeref locasında yer almıştır. Tarihin çöplüğüne gidecek birisi varsa kendilerinin genel başkanıdır. Tarihin şeref locasında yeri şimdiden ayrıltılan ise adalet yürüyüşünü yapan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Belediye başkanını millet seçer. Milletin seçtiğini sizin geri alma hakkınız yoktur. Kendini millet sanan bir anlayış faşizme özgü bir anlayıştır" ifadelerini kullandı.