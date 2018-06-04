CHP'li Tezcan Erdoğan'ı alkışlayan 2. Ordu Komutanı için savcıları göreve çağırdı: Derhal işlem başlatılmalıdır

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili eleştirilerine alkışla destek veren 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'i eleştirdi. "Alkışlayamazsın kardeşim. Alkışlarsan o üniforma sana haramdır. O apoletler de sana haramdır" diyen Tezcan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile savcıları da göreve çağırarak Temel hakkında derhal işlem başlatılması gerektiğini söyledi.

Partisinin Afyonkarahisar il başkanlığını ziyaret eden Tezcan, hükümetin İnce’nin Temel’le ilgili olarak kullandığı “Seçilirsem apoletlerini sökeceğim” sözlerine verdiği tepkiye değindi. İnce’nin sözlerine destek veren Tezcan, "Malatya'da İsmail Metin Temel, 2'nci Ordu Komutanı. Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak konuşuyor. Bizim cumhurbaşkanı adayımızı eleştiriyor ve dalga geçiyor. Bu milletin kendisine giydirdiği üniformayla gülerek, alaycı bir ifadeyle onu alkışlıyor. Alkışlayamazsın kardeşim. Alkışlarsan o üniforma sana haramdır. O apoletler de sana haramdır. O üniformayı giyen hakkını verecek. Hakkını veremezse hesabını verir” diye konuştu. Tezcan, şöyle devam etti:

“Kıyamet koparmışlar. 'Vay apoletlerini sökerim' demiş. Apoleti taşımayı hak etmiyorsan apoleti bırakırsın. Hak eden taşır. Milletin cumhurbaşkanı olmaya aday olmuş biriyle alay etmek üzere giyemezsin. Askeri ceza mahkemesinin 148'inci maddesi çok açık. Suçtur yaptığı. Genelkurmay Başkanını ve savcıları göreve çağırıyorum. İsmail Metin Temel ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı ve savcılar derhal işlem başlatmalıdır.”

"FETÖ'den talimat alan sizdiniz, mücadele eden biz"

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce’ye yönelik olarak kullandığı “FETÖ'den mi talimat aldın?" sözüne de tepki gösteren Tezcan, şunları söyledi:

"Bütün iktidar çevresi ve onun borazanları vuvuzela gibi bağırmaya başlamışlar. Hani bir hükümet sözcüleri var, Bekir Bozdağ. Şimdi çıkmış; 'FETÖ'den mi talimat aldın?' diyor bizim cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'ye. Siz FETÖ ile koyun koyuna yaşarken, Muharrem İnce ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, biz, Silivri'de Türk ordusunun şerefli subaylarına kumpas kuran FETÖ'ye karşı göğüs göğüse mücadele ediyorduk. FETÖ'den talimat alan sizdiniz. FETÖ'ye karşı mücadele eden bizdik. FETÖ'den talimat alarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Türk ordusunu tasfiye etmeyi siz bilirsiniz.

"Şerefi sorgulanacak tavır, kozmik odaya FETÖ'cü hakimleri sokan hükümetin tavrıdır"

"Türk ordusunun genelkurmay başkanına 'terörist' demek ayıbı sizin omuzlarınızda. O ayıbı silemediniz. Dünyanın en önemli donanması haline gelen Türk donanmasının en kaliteli subaylarını ordudan atan sizsiniz. 14 general ve 58 albayı ordudan atmak için uğraşırken, sizi önleyemeyen zamanın Genelkurmay Başkanı Işık Koşener çıktı dedi ki 'Bu siyasi iradeye karşı benim gücüm yetmiyor. Askerimi koruyamıyorum. Şerefli subayları koruyamıyorum' diye istifa etti. Şerefli tavır istifa eden Işık Koşener'in tavrıydı. Ama şerefi sorgulanacak tavır TSK'nın haremi hizmeti olan kozmik odaya FETÖ'cü hakimleri sokan hükümetin tavrıdır. Şerefle izah edilemeyecek bir tavırdır."

"Sarayın bir dakikalık masrafı 1607 TL"

Parti olarak israfın önüne geçeceklerini söyleyen Tezcan, saray ve saltanat düzeni istemediklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Milletin düzenini istiyoruz. 'Statüko değişecek' derken; Saray bir dakikada bir asgari ücretlinin maaşını yiyor. O para ile bir asgari ücretli 4 kişilik aileyi geçindiriyor. Asgari ücret 1603 TL. Sarayın bir dakikalık masrafı 1607 TL. Biz basın toplantısına başlayalı 5 dakika oldu değil mi? Başladığımız 5 dakika itibarıyla saray 5 asgari ücretlinin maaşını yedi. 5 dakika daha dursa 5 dakika daha yiyecek. Taksimetre çalışıyor, her dakikada bir asgari ücret. Bu 1150 odalı saray yetmedi. Otluk Koyu'nda bir saray. İstanbul'da 5 tane daha saray. Bu kadar saray Osmanlı padişahlarında yoktu. Osmanlı padişahları 600 sene Topkapı saraylarında, o mütevazı saraylarda ülkeyi yönetti. Bu ihtişam ve şımarıklık niye? 'Statükoyu değiştireceğiz' diyoruz ya, bu şımarıklığı ortadan kaldıracağız. Statüko bu şımarıklık."