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CHP'li Tezcan: Doğan Medya Grubu'nun itham altında tutulması Türkiye'yi yönetenlerin utancıdır

'Son zamanlarda basın üzerinde çok yoğun ve ciddi bir iktidar baskısı olduğunu görüyoruz'

16 Eylül 2015 00:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Doğan Medya Grubu bünyesindeki basın kuruluşlarında yer alan bazı haberlerden dolayı, yetkililer hakkında, soruşturma açılması ile ilgili olarak, "Dünyayı hayrete düşürecek utanç verici bir itham altında tutulması Doğan Medya Grubu açısından bir utanç değildir. Türkiye’yi yönetenlerin utancıdır. Bu soruşturmayı açanların utancıdır" dedi.

Meclis’te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Tezcan, basın üzerinde ciddi bir iktidar baskısı olduğunu belirterek, "Böyle bir şeyi anlamak ve kabul etmek mümkün değil. Son zamanlarda basın üzerinde çok yoğun ve ciddi bir iktidar baskısı olduğunu görüyoruz. Özellikle Doğan Medya Grubu gibi Türkiye’nin sayılı ana akım medya gruplarından birisini; kalkıp da komik, ciddiye alınması mümkün olmayan ve dünyayı hayrete düşürecek utanç verici bir itham altında tutulması Doğan Medya Grubu açısından bir utanç değildir. Türkiye’yi yönetenlerin utancıdır. Bu soruşturmayı açanların utancıdır. Böyle bir utanca bizi düşürdükleri için doğrusu şaşırıyorum. Teröre örgütüne destek ya da terörle ilgili faaliyet yürütmek gibi Doğan Grubu’nun hangi yayın organında, hangi televizyonunda, hangi gazetesinde ne olmuş? Aklı başında bir tane adam açsın o yayın grubu içerisinde, Allah için baksın, yayıncılık anlayışı itibarıyla hangi terör örgütüne hangi desteği vermişler; bunu anlamak mümkün değil. Bu çok büyük ve alçakça bir iftiradır" ifadelerini kullandı.

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