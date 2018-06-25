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CHP'li Tezcan: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır gözüken tablo budur (1) 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, seçime ilişkin yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı yüzde 93 buçuğa yakın sandıkların açıldığını söyleyerek belli oranları kamuoyu ile paylaşıyor

25 Haziran 2018 01:18

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, seçime ilişkin yaptığı açıklamada, \"Anadolu Ajansı yüzde 93 buçuğa yakın sandıkların açıldığını söyleyerek belli oranları kamuoyu ile paylaşıyor. Bu oranlar üzerinden birileri erken düğün dernek yapmaya başladı. Birileri, erken davul zurna çalmaya başladı. Hiçkimse erken gelin güvey olmasın. Bir önceki basın toplantımızda da söyledik; cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır gözüken tablo budur. Bu süreç cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını büyük olasılıkla gösteriyor. Bunu rakamlar böyle söylüyor\" diye konuştu. 


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-Tezcan\'ın açıklamaları 

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ANKARA (DHA) 

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