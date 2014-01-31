CHP’li Tezcan, Cemil Çiçek'i Bozdağ fezlekesi konusunda açığa düşürdü

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında İzmir’deki bir soruşturmayla ilgili olarak düzenlenen ve önce Bakanlığa daha sonra Meclis’e gönderilmesine rağmen iade edilen fezlekenin TBMM-Bakanlık-Başsavcılık üçgeninde gidip gelmesi “soruşturmanın üstünün kapatılacağı” iddialarını güçlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Parlamento’da düzenlediği basın toplantısında, Bekir Bozdağ hakkındaki fezlekenin önce Bakanlığa, daha sonra da Meclis’e gönderildiğini hatırlattı. Tezcan, fezlekenin Bakanlık ve TBMM Başkanı tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına iade edildiğini söyledi. Tezcan, TBMM Başkanlığı’nın iade gerekçesinde “usulün atlandığının” ifade edilerek “Adalet Bakanlığı’nın ilgili genelgeleri ve bugünkü uygulamalara uygun olarak Bakanlık üzerinden veya Başbakanlık üzerinden gönderilmesi gerekirken bu yol izlenmediği için fezlekenin iade edildiğinin” belirtildiğini ifade etti.

Cemil Çiçek’i açığa düşüren belge

Adalet Bakanlığı’nın fezlekeyi iade yazısını da açıklayan Bülent Tezcan’ın medyaya da dağıttığı yazıya göre, Bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 22 Ocak 2014 tarihli iade gerekçesinde “Adalet Bakanı Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın işlediği iddia edilen suçun Bakanlar Kurulu genel siyaseti veya bakanlıkların görevleriyle ilgili işlendiğine ilişkin değerlendirmede bulunulması nedeniyle, hakkındaki soruşturma dosyasının Bakanlığımız aracı kılınmaksızın TBMM Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.”

Söz konusu Bakanlık yazısı üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da fezleke ve 32 klasörden oluşan eklerini, Bakanlığın yönlendirmesiyle bu kez TBMM Başkanlığına gönderiyor. TBMM Başkanı Cemil Çiçek imzasıyla gönderilen iade yazısında ise “Fezlekenin Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık kanalları üzerinden TBMM’ye gönderilmesi gerektiği” belirtiliyor.

Doğrudan doğruya danışıklı bir işlem

CHP’li Tezcan, bu durumu yorumlarken şunları söyledi:

“Mizah mı, komedi mi? Doğrudan doğruya danışıklı, muvazalı bir işlem. TBMM Başkanı ile Adalet Bakanı el ele vermiş, dosyalar ve suç ortada kalmış… Niyet belli. Niyet şu: Zamana ihtiyaçları vardı. O fezlekeyi düzenleyen ve bu çalışmayı yapan savcıları dağıttılar, Hüseyin Baş’ı Samsun’a gönderdiler, yeni Başsavcı’yı getirdiler. Bu arada, dosyaların işlem görmeden askıda olması gerekiyordu. Muhtemelen şu anda şunu planlıyorlar: Dosya Meclis’ten de geri gitti, Adalet Bakanlığı da geri gönderdi. Artık yeni Başsavcı ve yeni heyet ‘Suçu gerektirir bir şey yoktur’ diye fezleke düzenlemeyecektir. Yapmaya çalıştıkları şey budur. Hileyi şeriye ile suç isnadı olan bir şeyin üstü, kamuoyu önünde ayan beyan kapatılmaya çalışılıyor.”

Gereğini yapacağız

Bekir Bozdağ ile ilgili fezlekeyi unutturmayı başaramayacaklarını, konunun üzerine gitmeye devam edeceklerini ifade eden Tezcan, Meclis soruşturması verecek kadar milletvekilleri bulunduğunu söyledi. Tezcan “Ama önce TBMM Başkanlık makamı ile Sayın Başkan Cemil Çiçek ile Adalet Bakanlığı’nın dosyayı birbirinin kucağına top atarak askıda bırakma çabasını önce kamuoyu görsün. Bu önce teşhir olsun. Tabii ki yapmamız gerekeni yapacağız” dedi.

Çiçek, kendini kurtarmak zorunda

Tezcan “Meclis Başkanı, soruşturmanın üstünü kapatma girişiminde sizce taraf mı oldu?” sorusuna da “Görüntü budur. Yapmıştır Sayın Çiçek demiyorum ama görüntü budur. Sayın Cemil Çiçek, bu görüntüden kendisini kurtarmak zorundadır” yanıtını verdi.